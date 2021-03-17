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女子赤手撈蜂聲名大噪 倡保護蜜蜂

奧斯汀訊
艾瑞卡湯普森創建德州蜜蜂工坊。(Texas Beeworks 臉書)
艾瑞卡湯普森創建德州蜜蜂工坊。(Texas Beeworks 臉書)

奧斯汀地區一名年輕女子，在網路上放了一段赤手整理蜜蜂窩的視頻而聲名大噪，她藉著這個熱潮提倡保護蜜蜂，讓人覺得她就是「蜜蜂天使」。

平常人看到蜜蜂就退避三舍，純種蜜蜂(honeybee)雖然不會主動攻擊人，但是與非洲蜂混過種的蜜蜂攻擊性非常強。艾瑞卡湯普森(Erika Thompson)表示，她從小就對昆蟲著迷，喜歡養各種蟲子，九年前她去上了一堂如何養殖蜜蜂(beekeeping)的課，接著開始養蜜蜂，她發現自己跟蜜蜂極為投緣，她不用穿保護裝備也不會被蜜蜂螫刺。

KSAT電視台報導，她發現許多屋主在物業上找到蜂窩時，總是打電話叫除蟲公司把整群蜜蜂撲殺，令她心頭疼痛難當，何況蜜蜂是益蟲，美國有三分之一的農作物靠昆蟲傳粉，近年來蜜蜂數量遽減，對農業造成衝擊，德州農業局還有鼓勵養蜂的政策。於是艾瑞卡創立了「德州蜜蜂工坊」(Texas Beeworks) ，讓她可以在工作中幫助居民與蜜蜂和平相處。

在蜜蜂工坊的網站上，她最近放了一段赤手整理蜂窩的視頻，有一位屋主發現後院儲物間底下有一個很大的蜂窩，於是雇請艾瑞卡來除去蜂窩，她沒穿防護服，赤手把一塊塊半腐朽的木頭拉出，木頭底下掛著一片片的蜂蠟，上面爬滿了蜜蜂，艾瑞卡輕輕地用手把蜜蜂成群撈起放進蜂箱，蜜蜂彷彿知道她的美善心意，一點也不驚慌。她所設立的蜂箱不用於取蜜，那些蜂蜜都留給蜜蜂自己享用。

艾瑞卡表示，做這個工作的時候須要全神貫注，不能有一點分心，對她來說這像是「坐禪」，是很寧靜、很超脫的體驗，在這個紛擾嘈雜的時代，這件工作給她帶來極高的愉悅與滿足。蜜蜂工坊提供比除蟲公司便宜的價格除蜂，如果居民喜歡在院子裡養蜂，蜜蜂工坊可提供定期檢查與整理。

另外，如果有很大的物業，在上面養蜜蜂可以得到產業稅抵減，蜜蜂工坊熟悉這些法規，可以幫助民眾向德州養蜂場檢查服務局(Texas Apiary Inspection Service)申請。想欣賞艾瑞卡赤手撈蜂絕技的人，可上texasbeeworks.com瀏覽。

德州 美國 天使

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