僑委會海外青年華語研習班 即日起報名

僑務委員會為增進海外青年華語文聽、說、讀、寫及中文電腦輸入應用能力，將開辦四梯次華語文線上課程，凡年滿12足歲至未滿24歲(以護照所載出生日期為憑)，具僑居國護照或僑居身分加簽，目前居住於海外，有高度學習華語文意願者均可報名參加。

除第1梯次規劃給歐洲地區外，第2至第4梯次全球班時間均適用本地區學制。

活動期間：第二梯次：2021年6月28日至8月6日，共6週，每週3天，每天2小時，總時數36小時。

第三梯次：2021年7月5日至8月13日，共6週，每週3天，每天2小時，總時數36小時。

第四梯次(全球密集班)：2021年7月19日至8月6日，共3週，每週5天，每天2小時，總時數30小時。

各梯次配合僑居地時區差異調配，分為上、下午班課程。上午班：台灣 時間上午9時至11時。下午班：台灣時間下午3時至5時。

課程內容：包括語文教學、中文電腦輸入教時學與網路應用課程、文化采風、台灣探索導覽等。並依華語文程度採小班制分級、線上華語同步視訊課程。

各梯次自即日起開始報名，至開班前2週或當期人數額滿為止，學員需自備電腦、網路、耳機、麥克風等相關設備，同步課程出席時數至少達總時數80% (不含始業式與結業式)，且學習評量及格者核發結業證書。

歡迎有興趣的僑青備妥報名表、1寸照片1張、護照基本資料頁影本，以郵寄、電子郵件或送交至休士頓 文教中心報名，相關活動及申請表件可至僑務委員會網站( www.ocac.gov.tw /僑生服務/青年研習/華語文研習班)下載運用，或洽休士頓華僑文教服務中心(10303 Westoffice Dr. Houston, TX77042) ，電話：713-789-4995分機：113，電子郵箱：[email protected]。