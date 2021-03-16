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十多個政治組織 用川普名義募款牟利

達拉斯訊
「美國第一」是前總統川普的政治行動組織。(America First臉書)
「美國第一」是前總統川普的政治行動組織。(America First臉書)

川普下台後許多政治行動組織PAC用他的名氣打電話募款，連川普也無法阻止它們，政治分析家呼籲挺川人士提高警覺，不要把錢捐給來路不明的團體。

德州等南方多州，是保守派大本營，川普雖然下台已近兩個月，但是他的名氣仍高，有許多保守派團體用他的照片、語音和名字募款。POLITICO媒體的調查指出，有一個組織在電話錄音中聲稱，捐款100元就可以幫助讓川普重回推特，另一個表示同樣的金額可以阻止賀錦麗和社會主義，還有一個明白告訴該社記者，100%的捐款都會到川普手中。

不過這些宣告大多是為了謀財，而在這個政治紛爭劇烈的年代，有很多挺川人即使生活情況不佳，也會多少掏一點錢挺他們的英雄，只是為了出一口惡氣。政治分析家指出，這些PAC都取了很冠冕堂皇的名字，譬如「支持美國領袖」(Support American Leaders) 、「我們工作」(WeWork) 、「動員支持總統」(Campaign to Support the President) 、「拯救美國」(Save America)，該社初步調查結果指出，至少有十多個PAC用川普的名義募款，但和川普沒有關連，而且有好幾個背後是同一個人主持。

川普自己的PAC是「美國第一」(America First) ，為了不讓肥水流入外人田，最近該組織給共和黨全國大會RNC、共和黨國會PAC以及共和黨參議院PAC等團體下戰書，要求這些機構不能再用川普的名義募款，否則要對簿公堂，但RNC的律師隨即回覆，表示RNC絕對有權利用公眾人物的名義募款，「美國第一」最後也表示無可奈何。

財經專家提醒民眾保住自己的荷包，不要被政治熱情沖昏了頭，錢一旦捐出去，自己如果到了走投無路時，這些團體也不會有所回應，即使確要以財力支持川普重回白宮，也要捐對地方，別讓投機分子從中牟利。

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