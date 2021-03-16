休士頓警局長 轉任邁阿密警局長

休士頓市警局局長亞塞維多將辭職搬遷至邁阿密擔任新職。（休士頓警察局長臉書）

休士頓警察 局長亞塞維多（Art Acevedo）15日宣布將辭職，前往邁阿密擔任邁阿密市警局局長一職。

15日在邁阿密記者會上，亞塞維多談及此工作表示「我並非尋找這個機會，但我內心深處，我知道休士頓市長特納（Sylvester Turner）是一位傑出領導人，他的時機即將到來，且我正考慮我的下一步。政治不在我的心中，左派與右派都過於極端，但服務常在我心。」

根據Fox 26獲得亞塞維多給休士頓僱員的信中，解釋其將接任邁阿密市警局局長。談及過去幾年的休士頓市警局生涯，亞塞維多坦言「喜樂參半」。他說，他和特納市長認為，在其最後任期時離開是正確的。

他並在信中承諾，將替那些「被哈里斯(Harris)縣司法和刑事司法系統誤導性決定，而有不利影響的犯罪受害者」繼續奮鬥。根據「邁阿密先驅報」，亞塞維多預計在六個星期內出任新職。

現年56歲的古巴 裔亞塞維多，在休士頓度過近五年的局長職務，負責監督5400人的部隊，每年預算超過10億元。邁阿密市警局人數少得多，只有1400人。

2016年擔任休士頓市警局的他，並是該職位首位西裔。任職期間，他帶領警局歷經哈維颶風（Hurricane）、兩次世界大賽、超級碗51、新冠肺炎疫情大流行，佛洛伊德（George Floyd）群眾抗議事件，與近期歷史上冰風暴等事件。