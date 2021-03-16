經文處捐贈筆電 助學子上網課

駐休士頓台北經濟文化辦事處羅復文處長和北休士頓孤星學院校長Dr. Quentin A. Wright肘擊打招呼。（台北經文處提供）

駐休士頓 台北經濟文化辦事處羅復文處長3月9日與教育 組楊淑雅組長和陳偉玲副領事，出席北休士頓孤星學院(Lone Star College-Houston North)校長Dr. Quentin A. Wright辦理的筆電公開捐贈儀式，該校公關室主任Ashley Turner及孤星學院總校區基金會(Lone Star College Foundation)執行主任Nicole Robinson Gauthier等出席見證。

為發揮「台灣能幫助」的精神，協助重建受疫情 衝擊的教育學習，駐休士頓辦事處捐款贊助北休士頓孤星學院購置筆記型電腦提供學生使用。該學院是德州孤星學院系統七所學院之一，位於受疫情影響最嚴重的區域，缺乏電腦及網際網路的學生人數亦最多。

羅復文表示，駐休士頓台北經文處亦為德州大休士頓地區的一份子，向來積極尋求貢獻當地社會的機會，鑒於疫情對教育所帶來的影響甚鉅，希望運用有限資源提供最需要的學生充分資源，降低疫情對學習所造成的影響。

Wright校長致詞感謝台灣慷慨捐贈，表示該學院去年疫情初始，為因應疫情對學校教育形式所帶來的改變，曾停課四週研議將實體轉為視訊課程的配套措施，當時就注意到缺乏電腦及網路等資源，對許多學生學習所造成的影響，強調此捐贈有如及時雨，有助該學院持續提供學生優質教育。

學生代表Elizabeth Giron分享經文處捐贈對她帶來的正面影響，表示視訊課程開始的初期，因為家中舊電腦速度過慢，時常無法正常下載課程影片，在收到駐休士頓辦事處捐款所購置的新電腦後始得跟上學校進度，受益良多。今年即將畢業的她已應用所學找到護理工作，因此特別感謝台灣善舉協助完成學業。