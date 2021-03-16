智慧門鈴拍下女子偷包裹 竟裸上身

上身裸露的門廊小偷。（ring.com）

美國 近年來開始出現門廊小偷（porch pirate），一部分原因是網路購物越來越盛行，送貨員在家中無人時往往將商品放在門廊，結果覬覦商品的有心人就越來越多。但是休士頓 本周出現的女性門廊小偷就有點嚇人了，因為她不但沒穿鞋子，連胸部都空無一物，急急忙忙衝上前來抓了Nordstrom 寄來的洋裝後，拔腿就跑。

只是沒想到，這戶人家正好裝了Ring的智慧門鈴，錄影機拍下全部事發經過，而且成為報案時的最佳佐證。哈里斯(Harris)縣第一區警長羅森（Alan Rosen）接受訪問時說，這名女子的打扮確實有些怪異，他從來沒看過這類的門廊小偷。他說，雖然財物損失仍需要確認，以及女子是否涉及其他竊案，但他認為這名半裸竊賊應該不會吃上妨害風化的罪名。

智慧門鈴錄下的畫面顯示，這名半裸女子跌跌撞撞地衝向門口，一邊想護住胸部，一邊卻撈起門前的包裹。根據KHOU 11的調查，裡面正是一件應該合身的洋裝。羅森說，希望能盡快將這名女子逮捕歸案，而他之前也在貼文中強調，防止門廊小偷的方法，其中之一就是安裝附有錄影功能的智慧門鈴，沒想到這個建議在本周的案件中真的發揮效果。