我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登醞釀增稅 規模30年來最大 鎖定年收入超40萬者

被要求「走回墨西哥」 無證客啜泣：拜登答應過我們

智慧門鈴拍下女子偷包裹 竟裸上身

編譯組／綜合報導
上身裸露的門廊小偷。（ring.com）
上身裸露的門廊小偷。（ring.com）

美國近年來開始出現門廊小偷（porch pirate），一部分原因是網路購物越來越盛行，送貨員在家中無人時往往將商品放在門廊，結果覬覦商品的有心人就越來越多。但是休士頓本周出現的女性門廊小偷就有點嚇人了，因為她不但沒穿鞋子，連胸部都空無一物，急急忙忙衝上前來抓了Nordstrom寄來的洋裝後，拔腿就跑。

只是沒想到，這戶人家正好裝了Ring的智慧門鈴，錄影機拍下全部事發經過，而且成為報案時的最佳佐證。哈里斯(Harris)縣第一區警長羅森（Alan Rosen）接受訪問時說，這名女子的打扮確實有些怪異，他從來沒看過這類的門廊小偷。他說，雖然財物損失仍需要確認，以及女子是否涉及其他竊案，但他認為這名半裸竊賊應該不會吃上妨害風化的罪名。

智慧門鈴錄下的畫面顯示，這名半裸女子跌跌撞撞地衝向門口，一邊想護住胸部，一邊卻撈起門前的包裹。根據KHOU 11的調查，裡面正是一件應該合身的洋裝。羅森說，希望能盡快將這名女子逮捕歸案，而他之前也在貼文中強調，防止門廊小偷的方法，其中之一就是安裝附有錄影功能的智慧門鈴，沒想到這個建議在本周的案件中真的發揮效果。

美國 休士頓 Nordstrom

上一則

經文處捐贈筆電 助學子上網課

下一則

州參議會火速立法 阻寒災高電價

延伸閱讀

洛城新語／搶劫罪降為小偷 民主黨瘋了嗎？

洛城新語／搶劫罪降為小偷 民主黨瘋了嗎？
聖荷西車站驚魂 扯髮咒罵亞裔女 32歲男被捕

聖荷西車站驚魂 扯髮咒罵亞裔女 32歲男被捕
聖荷西車站驚魂 亞裔女被扯髮咒罵 遭性侵威脅

聖荷西車站驚魂 亞裔女被扯髮咒罵 遭性侵威脅
「60分鐘」前製作人新書爆：他藏川普、柯林頓性愛影片

「60分鐘」前製作人新書爆：他藏川普、柯林頓性愛影片
州議員羅達倫、聖縣檢察長會談 強調絕不容忍仇恨犯罪

州議員羅達倫、聖縣檢察長會談 強調絕不容忍仇恨犯罪
外商直接投資金額 美大減49% 中國首超越

外商直接投資金額 美大減49% 中國首超越

熱門新聞

夏令時間14日開始。（Getty Images）

不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化

2021-03-14 20:15
佛洛伊德事件發生後，許多民眾在事發地點主動獻花。(本報檔案照片)

2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償

2021-03-12 15:21
特斯拉執行長馬斯克8日在推特上放上全家福照片。（推特）

馬斯克秀全家福 暗藏建星際基地雄心

2021-03-08 21:16
派翠西亞(Patricia Frieson，61歲，前排右)與家人。(派翠西亞臉書截圖)

「我希望你們永遠不認識我們」伊州首名新冠死者家人吐心聲

2021-03-12 12:59
男童海根的巴斯光年完成機場之旅。（Southwest Airlines / Facebook）

小乘客落下玩具 給足航空公司藉機「大作文章」

2021-03-12 18:08
錢承磊研究如何利用量子力學來提高電場或磁場等物理量的測量精度，可用於醫學和化學的納米級核磁共振成像等領域。（錢承磊提供）

「少年諾獎」錢承磊 聚焦量子領域享受探索過程

2021-03-11 12:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男

「該死的中國人，滾回中國」哈林區男子當街毆打亞裔男
彭博：拜登推下個經濟計畫 將搭配1993年來最大加稅案

彭博：拜登推下個經濟計畫 將搭配1993年來最大加稅案
批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」

批評解除口罩規定 德州拉麵店被噴漆「滾回中國」
專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心

專家：打疫苗只能確保三個月有效 仍可能被感染要小心
紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」

紓困金入帳…有人喊「救命錢」、有人怨「望眼欲穿」