州參議會火速立法 阻寒災高電價

德州參議會火速通過法案要求更改大風災期間的高額電力單價。( 德州議會網頁)

德州 參議會15日火速通過一項法案，試圖阻止電力公司在上月暴風雪天氣中，對用戶可能是錯誤的過高收費。

德州參議員 Bryan Hughes於15日早上提出SB2142法案，四小時後，該法案在參議會通過。德州州長艾伯特（Greg Abbott）日前發佈通知，該法案為緊急立法項目，致使參議院 很不尋常地在15日再次召開會議，專門討論SB2142法案。

參議會最終以27比3通過該法案，其中有一位參議員缺席。該法案目前已經送至眾議會進行表決。

一家獨立電力監管機構表示，德州電力監管機構「電力可靠委員會」(Electric Reliability Council of Texas) 因讓電費以最高價持續收費過久，導致超收取電費約16億元。

德州公共事業委員會(Public Utility Commission)此前也不願降低2月18日開始後32小時的市場電價。在這期間，電力可靠委員會(ERCOT)將電費標準定在最高，約每兆瓦（megawatt-hour）9000元。

於是德州州長艾伯特在德州副州長派屈克（Dan Patrick）的提醒下介入此事，最終決定立法降低電費。

SB2142法案要求公共事業委員會改變2月17日午夜前至19日上午9時，這33個小時期間的超過單價。