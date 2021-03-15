美福藥局開業 政商名流齊賀

喻斌（右四）率全體員工向來賓介紹美福藥房的成立宗旨。 （記者封昌明／攝影）

美福藥局 3月14日在中國城舉行盛大開幕典禮，負責人喻斌邀請德州眾議員吳元之、斯坦福市副市長譚秋晴、西南管理區執長李成純如、中華文化中心執行長華啟梅、豐建偉醫生、大休士頓合作委員會主任沈健生等政商名流到場剪綵，大家都為美福藥局帶來祝福。

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喻斌致詞時引用父親喻維新藥劑師的題字「祈福世間人長壽，不惜架上藥生塵」與員工及來賓分享。他表示，成立藥局的宗旨是希望能造福人群，讓所有老百姓都能健建康康的生活。

美福藥局是一家起始於梨城老店，自從主管藥師呂岳勳和藥房經理符永豐掌舵以來，藥房的亞裔 客人迅速增加，為更好的服務休士頓亞裔特別是華裔的客人，美福決定搬到休士頓，在精英廣場安家落戶。

在疫情期間，美福藥局捐贈大量醫療用品給當地政府，醫療機構和居民，並與其他亞裔機構積極參與抗疫救災活動。在前幾個星期的冬季寒災期間，美福開放其藥店作為臨時避難所為華人提供一個可以取暖，上網的地方。美福並與亞裔商會探望近千名老人並送去熱湯和食物。

早在12月底，美福就著手疫苗 的部署，開發疫苗註冊和預約系統，幫助近4000人註冊疫苗登記。美福並與中華文化中心、United Healthcare合作用中文、英文、越南話、廣東話開展多次疫苗普及講座。自從疫苗施打以來，美福已為近400位老人注射疫苗，開幕前一天剛剛與中華文化中心合作為240位名長者注射疫苗。

美福藥局將於近期開放預約註冊系統，詳情請關注其公眾號「美福藥局」， 或打電話866-466-4699（華語、粵語、台語、越南話）或到藥局由工作人員提供協助。藥局地址：6918 Corporate Drive， Suite B5. Houston， TX77036。

喻斌強調家庭醫師的重要性，其實家庭藥師在個人健康裡也是非常重要的一環。美福提供免費家庭藥師計劃，為民眾用藥計劃和用藥安全提供保障。美福藥局有自己的配藥製劑車間，能夠為病人用藥特殊訂製。美福接受各種保險並為弱勢群體提供減免計劃。對於無保險或自負額高的病人，美福會以藥品批發價格（多達75% discount）服務他們。對於大休士頓地區，美福藥局送藥到府。