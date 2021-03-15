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女孩因治療延誤去世 「貝蒂法案」推急診透明化

編譯組／綜合報導
貝蒂於2019年因流感引發並發症過世後，家人推動貝蒂法案，希望急診室與急診診所更佳透明。（Jeremy Wattenbarger／KXAN）
貝蒂於2019年因流感引發並發症過世後，家人推動貝蒂法案，希望急診室與急診診所更佳透明。（Jeremy Wattenbarger／KXAN）

2019年1月31日，七歲的貝蒂瓦特巴格（Betty Wattenbarger）因流感併發症去世。家人質疑其死亡，是因當時並未獲得急診醫師治療，而由護士處理，導致貝蒂治療延誤。

家人在貝蒂過世後，與共和黨籍德州議員帕特森（Jared Patterson）合作推動HB 2596貝蒂法案（Betty's Law），希望讓急診室和診所更加透明。

根據德州KXAN電視台報導，貝蒂的父親Jeremy說，根據貝蒂的驗屍報告，她的死因是因流感併發肺炎與敗血症。

他說「當時他們打電話給她的兒科醫師，被告知要將她帶去鄰近達拉斯-福和市附近的兒科急診中心」。

Jeremy說，當時他認為貝蒂接受急診醫師的治療，但實際上是名執業護士，「她沒有配戴識別證，也沒有自我介紹。」但他也承認，當時並未要求她提供任何資訊。

「我們原本認為她是名資深護士，然而後來卻得知她可能不具備診療貝蒂的能力」他說，「我們可以帶貝蒂到別的醫療中心，我們本來可以得到第二意見，或要求她打給醫師。」

本月初提交的貝蒂法案，要求提供患者直接護理，或在獨立急診室或急診中心職業的醫護人員，需配戴有照片的工作識別證，包含姓名、姓氏、醫護人員所屬部門與持有執照的類型等。

若違規，可由衛生和公共服務委員會對所屬醫療單位處以罰款，每次款項不得超過1000元。

德州獨立急救中心協會（TAFEC）支持該法保護患者。德州護士協會（TNA）表示，「護士執業法」已對該法案進行詳細規定，違法恐遭德州護理委員會採取紀律處分。

德州 流感 併發症

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