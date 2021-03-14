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共和黨推動「校園攜槍」擴至K-12公立學校

編譯組／綜合報導

休士頓紀事報報導，在德州通過一項有爭議的措施，允許持槍牌者在大學校園內攜帶槍枝後六年，共和黨州參議員霍爾（Bob Hall）近期進一步推動持槍牌成年人，得以在K-12年級公立和特許校園內攜帶武器相關法案。

支持槍枝的霍爾認為，此舉是德州校園內攜帶武器法案的延伸。該法案於2015年通過，當時民主黨人、槍枝倡導者和一些擔心暴力加劇的大學官員強烈呼籲。

霍爾的法案是本屆州議會與校園安全相關的法案之一。其他立法者則尋求擴大該州「校園執法官計劃」（School Marshal Program），允許訓練有素的校園教師和輔導人員在校園內攜帶槍枝。德州州長艾伯特（Greg Abbott）已批准該計畫。

槍枝議題在2015年成了德州焦點，當時立法機關提出允許德州持槍牌者，在公共場合攜帶槍枝的法案。

在眾議院陷入僵局後，支持者在會議最後幾小時通過一份淡化版的校園攜帶槍枝法。

德州立法者2019年立法會上，針對如何最好的防止校園槍擊案通過一系列法案，包括加強針對兒童心理健康計畫，取消在公立學校校園攜帶槍枝的法警上限等。

如今，霍爾的法案希望將法律擴展到K-12年級教室。該法包括允許獲得槍牌的德州人，父母和老師，在公立學校和特許學校中隱密攜帶手槍。

目前至少有兩個主要教師組織揚言反對。德州教師協會發言人Clay Robison說，「學校是沒有槍枝的地方，唯一擁有槍枝者，應該是訓練有素的專業警察。」

德州美國教師聯合會（Texas American Federation of Teachers）主席Zeph Capo在聲明中說，該聯合會反對過去高校攜帶槍枝法案，現在也將持續反對在公立學校內攜帶槍枝。

霍爾並稱，他的法案補充了校園執法官計畫。

但在德州創建該計畫的前州議員Jason Villalba並不認同。他說，霍爾的法案破壞校園執法官計畫，因該法取消確保我們孩子安全的規範與協議。

德州 公立學校 警察

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