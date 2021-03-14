藥廠執行長涉詐欺1.34億醫保 遭監管

休士頓 紀事報報導，休士頓4M製藥公司（4M Pharmaceuticals）執行長默克貝爾（Mohamed Mokbel）涉嫌一項價值1億3400萬元的聯邦醫療保險詐欺 案遭起訴，目前被軟禁在其價值200萬元，位於Afton Oaks豪宅中。

聯邦檢察官Jennifer Lowery 9日指出，現年56歲的莫克貝爾和62歲的會計師Fathy Elsafty被控三項醫療詐欺罪，四項洗錢罪。

根據起訴書，調查人員稱4Ｍ製藥公司充當電話銷售中心，向聯邦醫療保險（Medicare）、聯邦醫療補助（Medicaid，俗稱白卡）和商業保險患者提供服務，他們獵殺55歲以上，最容易受傷害的群眾，欺詐保險金，這些金額被用來支付莫克貝爾豪華奢侈品，包括150萬元住家，1500萬元賭金與賭場費用，法拉利和賓利豪車費。

聯邦地方法院法官愛迪生（Andrew Edison）考量莫克貝爾有一名孩子，以及其是美國公民等因素，11日批准其交保，但行動仍受限制，除了帶腳踝監護儀器外，他還需提供25萬元保釋金。

據稱，調查人員突擊其豪宅時，發現價值10萬元賭場籌碼，3萬2000元里卡，大量銀行帳戶與一棟埃及12層建築物權狀。

默克貝爾代表律師Charles Flood告訴ABC 13，「富裕不是違法，成功也不是違法，經營藥廠可賺很多錢。」