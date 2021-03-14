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專家：變種病毒應不會觸發第4波疫情

美福藥局 在中國城擴大接種疫苗

記者封昌明／休士頓報導
喻斌（圖左）與打完疫苗的民眾開心合影。（記者封昌明／攝影）
喻斌（圖左）與打完疫苗的民眾開心合影。（記者封昌明／攝影）

美福藥局在獲得CDC送來的嬌生疫苗後，即積極地為65歲以上的老人進行施打，當時進入該藥局Pillbright.com網站登錄的民眾有接近5000人，網站幾近癱瘓，為消化民眾龐大的需求，美福藥局除了每天在藥局為30位民眾施打疫苗外，12日又與中華文化中心配合施打200劑，加快施打速度，搶救疫情

美福藥局結合中華文化中心的義工 ，在該中心新建T.T. and W.F. Chao老人活動中心停車場，以不下車的方式為社區老人注射嬌生疫苗，在義工們的規劃下，動員了五位專業醫護人員分成五站，在四個小時內為近200位長者注射疫苗，這是中國城自新冠疫情發生以來，最大型而且由民間主導的疫苗注射活動，預期可以相當程度地降低疫情的發展，並為中國城的經濟注入活水。

對於已登記而尚未施打的長者，美福藥局負責人喻斌感謝大家的理解與支持，他呼籲民眾再耐心等候一下，他們已經重新規劃網站，將先行通知已登記的長者優先前來注射，近期將公開新的預約系統，未來他們將開放50歲以上的族群優先施打，18歲以上的年輕人可以先上網登記。

美福藥局藥劑師呂岳勳、經理符永豐、陳麗玲提醒民眾，前來注射時請攜帶ID和保險卡／紅藍卡(Medicare)，並請先行影印，以縮短作業時間，有需要幫助請撥打藥局電話1-866-466-4499或832-949-9460，工作人員會協助完成注射預約，如果在填寫問卷時有任何疑問或困難，也可以到美福藥局尋求幫助。

美福藥局地址：6918 Corporate Dr. #B5, Houston, TX 77036 (精英廣場，大通銀行後面)，請關注美福藥局公眾號隨時都有最新的資訊公佈，或官網 www.pillbright.com。

中華文化中心的義工奚隽佳（圖左）、李梅等在入口處，負責核實名單，確保安全無誤。（...
中華文化中心的義工奚隽佳（圖左）、李梅等在入口處，負責核實名單，確保安全無誤。（記者封昌明／攝影）
4個小時打完200針嬌生疫苗，美福藥局與中華文化中心的義工合影於老人活動中心門前...
4個小時打完200針嬌生疫苗，美福藥局與中華文化中心的義工合影於老人活動中心門前。（記者封昌明／攝影）

藥局 疫苗 疫情

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