丈夫兒女皆染疫去世 醫護敦促接種疫苗

因新冠病毒，Charlotte Crawford失去兒子女兒和丈夫。（GoFundMe網頁）

德州 Forney市居民蔲芙特(Charlotte Crawford)認為，她今天還活著，毫無疑問是因為她接種了新冠疫苗 。她是Parkland醫院40年的僱員，因此在12月和1月注射了疫苗。

但可悲的是，這並不能阻止新冠改變了她的生活。「我的兒子先死了，我的丈夫接著過世，我的女兒之後也死了」，蔲芙特在該醫院外接受採訪時說。

1月下旬，就在蔲芙特她接受第二劑疫苗的七天後，她的家庭成員開始生病。她的33歲兒子Royce，在加護病房（ICU）數周後去世。她的38歲女兒Natalia肺部嚴重感染，也被送進醫院。

蔲芙特和她的丈夫Henry Royce試圖照顧成年子女，但Henry自己檢出新冠陽性，隨後不幸死於這種疾病。一周後，Natalia也死於該病毒。蔲芙特Charlotte眼睜睜看著兩個孩子和丈夫死於這種現在已經可以防止感染的病毒。

蔲芙特並沒有陷入悲痛，而是投身於敦促其他人接種疫苗。她說，「我希望每個人都能聽到我的聲音，尤其是非裔 社區和西裔社區。我坐在這裡的唯一原因是因為我打了疫苗。如果我可以幫助別人挽救自己和家人，那我一定想做。一旦這種疾病進入你的家，你就無法控制它」。

達拉斯縣因新冠感染已有3100人死亡。蔲芙特認為她對上帝的信仰使她得以撐下來。但她希望在新冠感染並殺死其他人之前，她的悲劇能成為一個警鐘，促使其他人打疫苗。