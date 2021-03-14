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共和黨提交數項選舉法案 民主黨抨擊

編譯組／綜合報導
德州州長艾伯特於推特上支持Bettencourt提交的法案。（推特）
德州州長艾伯特於推特上支持Bettencourt提交的法案。（推特）

趕在德州第87屆議會法案提交截止，共和黨提交幾項最後一輪選舉改革法案，而民主黨認為這些法案只是針對壓制選民而設的投票限制。

達拉斯晨報報導，在數十項與選舉和投票相關法案中，SB 7法案是共和黨一項優先法案，主要是禁止各縣主動寄出通訊選票，阻止早鳥投票站於晚上7時後開放。該法將大大改變長時間工作或交通不便德州人的投票窗口。

該法也將要求以殘疾為由申請通訊投票，包括美國社會保障局、美國退伍軍人事務單位書面文件，或持照醫師、脊椎按摩師或基督教科學從業者證明等。

Progress Texas高級策略師Glenn Smith稱該法是「不同名稱的民意測驗税。」他說，「這顯然是在壓制他們認為非他們選民的選票，是更加不民主的。」

休士頓參議員Paul Bettencourt提出七項選舉誠信法，包括SB 1113，若選民登記官或選舉行政官未能即時清除不應登記的選民，則州務卿有權扣留第19章資金（Chapter 19 funds）。

另一法案SB 1115則要求德州每個縣投票時間與投票日保持統一。對此Smith認為「這顯然是法案制定者希望限制選舉中投票人數，若人數減少，他們勝選機會更大。」

德州州長艾伯特（Greg Abbott）日前在推特上表明支持Bettencourt法案，稱「這些法將確保每位合格選民都能投票，減少不合格選民選舉詐欺。」

SB 1114法案，希望通過要求選民登記員交叉比對選民名冊和行車紀錄，確保他們是否為美國公民

而SB 1110、SB 1112、SB 1116法案則針對選舉法執行。

相較SB 7法案，民主黨提交如SB 303等法案，擴大對所有合格選民通訊投票資格。

兩黨提交的其他法案，還包括HB 4193，在德州公共事業委員會設立總監察長。

HB 4197，在災難情況下，州的公共衛生命法不得比美國移民和海關執法局針對無證移民的任何公共衛生令嚴格。

SB 1564，提供全面計畫，增加和改善德州勞動力，替精神健康和毒品問題人提供服務。

通訊投票 德州 美國公民

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