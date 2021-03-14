德州失業率6.8% 復甦遲緩

達拉斯晨報報導，德州 1月分增加3萬800個非農就業 機會，全州失業率降至6.8%，但復甦的腳步在新的一年仍持續放緩。

儘管就業人數增加，但1月分的就業增長不到去年11月增長的一半，這也是自去年7月以來單月最低增長量。

自新冠肺炎疫情 爆發以來，許多企業商家關閉，德州於去年4月失去140萬個工作崗位。自5月以來，該州每月都增加工作崗位，但復甦的情況並不平衡。

此外，德州失業率仍高，較前一年增加近一倍，比全美失業率6.3%高出近半個百分點。該州的失業率自去年9月以來，一直高於全美平均。

德州1月分非農就業人數，比2020年同期減少56萬。

其中休閒和餐飲旅館（包括飯店、酒吧和酒店）失去近20萬個工作崗位，遠超過其他任何類別。

德州勞動力委員會（Texas Workforce Commission）報告，德州1月分製造業失去2700個工作崗位，政府部門1800個，其他大型產業增加勞工，但速度緩慢。

專業和商業服務增加近1萬3000個工作，但與去年12月增加2萬8700相距甚遠。貿易、運輸和公用事業增加1200個，比前一個月增加1萬名僱員下降許多。

德州農工大學（Texas A&M Univ.）德州房地產研究中心經濟學家Luis Torres對就業增長趨緩不感驚訝，「感恩節和聖誕節過後，疫情捲土重來，財政刺激政策開始消散。這些因素結合是趨緩原因。」

達拉斯和奧斯汀勞動力市場，比其他都會區更快速增加就業機會，但失業人數仍是一年前的兩倍。

達拉斯-福和市1月有26萬3000人失業，較疫情之前的13萬1500增加。

對於何時能快速復甦，Torres認為新冠肺炎疫苗施打加速與拜登的聯邦額外支出的復甦計畫是兩大關鍵。「每個人都期望3、4月後能看到真正的強勁增長。」