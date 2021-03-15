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國銀首家 第一銀行休士頓分行歡慶開業

圖與文╱第一銀行提供
第一銀行休士頓分行所有員工與來訪的賓客合影。 （記者封昌明／攝影）
第一銀行休士頓分行所有員工與來訪的賓客合影。 （記者封昌明／攝影）

第一銀行休士頓分行經理吳炳輝（右二）、駐休士頓台北經文處處長羅復文（左二）、經濟...
第一銀行休士頓分行經理吳炳輝（右二）、駐休士頓台北經文處處長羅復文（左二）、經濟組組長徐炳勳（右一）、僑教中心主任陳奕芳（左一）同讚休士頓分行開幕。 （記者封昌明／攝影）
僑教中心主任陳奕芳（圖左）與吳炳輝為金庫剪綵。 （記者封昌明／攝影）
僑教中心主任陳奕芳（圖左）與吳炳輝為金庫剪綵。 （記者封昌明／攝影）

第一銀行北美拓點再締新猷！第一銀行於去年3月5日獲德州銀行局(Texas Department of Banking)核准設立休士頓分行，成為首家取得美國德州核准設立分行之國銀。一銀休士頓分行於2021年2月26日正式開業營運，考量當地疫情未歇，僅邀請台灣駐休士頓官員蒞臨同慶。

駐休士頓台北經文處處長羅復文（圖左）與第一銀行行分行經理吳炳輝（圖右）為分行開業...
駐休士頓台北經文處處長羅復文（圖左）與第一銀行行分行經理吳炳輝（圖右）為分行開業揭幕。 （記者封昌明／攝影）
松年學院院長許勝弘（圖左）為慶賀第一銀行休士頓分行開幕，特撰藏頭詩慶祝。（記者封...
松年學院院長許勝弘（圖左）為慶賀第一銀行休士頓分行開幕，特撰藏頭詩慶祝。（記者封昌明／攝影）

休士頓市長特納(Sylvester Turner)特地頒布2021年2月26日為「第一銀行休士頓分行日」(First Commercial Bank Houston Branch Day)，除了透過賀詞代表市政府獻上祝福，並歡迎第一銀行成為首家進駐德州的台資銀行；該行邱月琴董事長與鄭美玲總經理更是採用錄影方式，期勉休士頓分行團隊，可以為當地經濟盡份心力，也成為台商最信任的金融合作夥伴。開業儀式簡單隆重，圓滿順利；當日適逢元宵節，賓客與分行共同歡慶月圓年豐，期許分行業績長紅。

第一銀行休士頓分行行址為：1201 LouisianaStreet, Suite 750, Houston, Texas77002, USA，電話：+1-713-684-8511，經理：吳炳輝。

賀客盈門為第一銀行開幕獻上祝福。 （記者封昌明／攝影）
賀客盈門為第一銀行開幕獻上祝福。 （記者封昌明／攝影）

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