國民黨休士頓美南支部慶植樹節

葉宏志(左起)、唐心琴、陳奕芳、王敦正、黃泰生等一起種植橘子樹紀念國父逝世96周年。 (記者封昌明／攝影)

中國 國民黨休士頓美南支部常務委員甘幼蘋、分部常務委員唐心琴、中央評議委員葉宏志、王敦正、黃泰生等，3月12日在植樹節當天，與僑教中心主任陳奕芳等多位僑領在中心停車場，舉行植樹活動以紀念國父孫中山逝世96周年，場面盛大。

大會由甘幼蘋主持，她說，因為新冠病毒，去年一整年大家都在緊張、小心中度過，今天植樹節很高興我們可以相聚在此為紀念國父逝世96 年，舉辦植樹活動，上次在國父150年誕辰（2016）時也在植樹節種了兩棵蘋果 樹，在上個月經過冰雪後，今天仍然發芽並且開了蘋果花。今天我們要種橘子樹，這兩棵樹象徵平平安安，大吉大利。中華民國永遠繁榮茂盛。謝謝僑教中心的支持和主辦單位的規劃。

唐心琴盛讚黨代表陳煥澤是位優秀的同志，5年前植樹節種下的蘋果樹，多年來在他的悉心的照顧下，不但挺過寒害，並在這幾天綻放出燦爛的花朵，預期今年又會結果纍纍。今年她們再度種下橘子樹，除了希望大家在疫情 期間珍重身體外，也預祝全體僑胞來年大吉大利。

陳奕芳推崇甘幼蘋多年來熱心僑務工作，特別選在植樹的場合，代表僑務會頒發僑務諮詢委員證書以表彰她的貢獻。陳奕芳表示，蘋果樹能挺過了寒害，其實就是彰顯了梅花的精神，也凸顯了國父孫中山先生當年肇建中華民國的堅毅表現。

葉宏志呼籲僑民要宣揚國父博愛的精神，並且要珍惜中華民國得來不易的民主自由。陳煥澤回憶5年前的植樹的心歷路程，呼籲民眾要愛惜樹木，並且承諾在未來的20年內，只要他還做得動，一定會持續照顧這幾株由他親手栽下的果樹。