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恆豐銀行盃攝影賽 獎項豐富

休士頓訊
恆豐銀行大樓外觀宏偉，是中國城的地標型建物。（圖：賈忠提供）
恆豐銀行大樓外觀宏偉，是中國城的地標型建物。（圖：賈忠提供）

2019年末起始蔓延全球的新冠疫情， 改變所有人的社交習慣，飽受疫情影響，在過去的一年裡， 社區活動幾乎全部停止。恆豐銀行作為社區銀行，為與社區更緊密聯絡，推出「恆豐銀行盃」德州風光攝影大賽，即日起接受報名。

本次大賽，特邀休士頓資深攝影人賈忠帶隊組成專業評審，對本屆攝影大賽所有參賽作品進行公平，公正，公開的評選。

本次大賽面向廣大攝影愛好者開放，廣泛徵集以德州風光及恆豐銀行大樓為題材的攝影圖片， 本次大賽的優秀攝影作品將收錄恆豐銀行2022年年曆使用。

為擴大本次攝影活動的參與性及宣傳性，所有入選作品除在各媒體刊登宣傳外，本次攝影作品大賽還開放網路評比，網路得分最高作品獲「網路人氣獎」，網路得分第二名獲「最受歡迎獎」。所有參賽作品將由專業評審團評選出12幅優秀作品入選恆豐銀行2022年年曆。所有參賽者都將獲得恆豐銀行的精美禮品，凡是入選作品都將獲得現金獎勵，詳情請致電恆豐銀行總行713-596-2888 ,Jennifer Zhou or Ivy Tang 諮詢。

恆豐銀行自1998年成立至今，到如今已發展成為總資產超过20億，擁有239名員工的專業團隊，德州休士頓、達拉斯、內華達州及加州擁有20家分行，發展成為總部設立於德州的大型社區銀行，這22年來，一步一個腳印，團隊通力協作，秉持「誠信為本，專業為責」的經營理念，並始終堅持「以心服務，服務至心」原則，提供優質的專業的服務給我們的客人，同時，深耕於亞裔社區，努力支持社區的發展及積極參與社區的活動，以盡企業應盡之社會責任。本次推出的恆豐銀行盃攝影大賽，也是希望同社區緊密聯絡，調動社區民眾的參與感，使大賽成為展現德州好風光的全民參與的群眾性活動。

恆豐銀行盃攝影賽現已開始接受報名，請致電或郵件至恆豐銀行諮詢報名詳情。联系人： Jennifer Zhou or Ivy Tang，電話：713-596-2888，郵箱： [email protected]

攝影 德州 疫情

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