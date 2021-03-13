德州「賭博合法化」 兩黨漸成共識

金沙集團有可能在德州開設賭場。(金沙集團網頁)

在賭城金沙賭場集團(Las Vegas Sands)的大力鼓吹之下，州議會兩黨都已趨向於「賭博合法化」，如果提案過關，達拉斯、奧斯汀、休士頓和聖安東尼奧將各會有一間大型賭場開幕。

德州 是保守州，共和黨 官員與議員過去普遍反對賭博合法化，認為賭博風氣一旦熾盛，會導致道德民風淪喪，拉斯維加斯就是一個惡例。但是這個潮流已開始轉向，共和黨籍眾議員坎普爾(John Kuempel)和民主黨籍參議員奧瓦拉多(Carol Alvarado)正主導兩項提案，不但允許設立賭場，也開放運動賭注(sports betting) ，原本已在印地安保留區開設的賭場，還可以擴充營業範圍，包括裝設吃角子老虎(slot machines)。

不過禁止賭博是德州憲法規定的，要修憲需要三分之二的票數，不是過半數就可以達成的，如果兩項提案中有一項通過，德州州民將在公投中決定是否開放賭博。金沙集團執行長戈斯汀(Rob Goldstein)指出，預期要興建的四個大賭場，將會是豪華級的度假地點，會給德州居民提供數萬個工作機會，還會給州與地方政府帶來巨額稅收。

德州非印地安保留區目前允許的賭博方式，只有賓果(bingo) 、德州樂透(Texas Lottery) 、賽馬和賽狗。德州大學泰勒分校(UT at Tyler)最近給州議員所做的問卷調查指出，過半的受調者贊成開放賭場的賭博遊戲及運動賭注。州長艾伯特 (Greg Abbott)和州眾議會議長菲蘭(Dade Phelan)都還沒有表態，但副州長派翠克(Dan Patrick)最近表示他不認同。

金沙集團最中意的地點是達拉斯，因為很多的德州賭客是越過州界到奧克拉荷馬去賭錢，達拉斯的地理位置正好擋住這波錢潮，另外，達拉斯的觀光 業原本就很興旺，設立賭場可以帶來更多的人潮。