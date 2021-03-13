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檢查長敗訴 地方政府續行口罩令

編譯組／綜合報導
店家宣導配戴口罩的標示。（KXAN）
店家宣導配戴口罩的標示。（KXAN）

德州政府要求奧斯汀市與查維斯縣不得繼續口罩令的訴訟暫時告一段落，因為地方法院法官李文斯頓（Lora Livingston）認定現有證據不足以裁定禁制令，因此在3月26日再度召開聽證之前，兩地的口罩令都還能繼續。

本案的導因是，州長艾伯特決定3月10日起，全州的口罩令都將取消。但奧斯汀市與查維斯縣卻趕在3月9日宣布，當地的口罩令將繼續執行。檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）因此表示，既然兩地不守命令，又不把他放在眼裡，那他只好把市長艾德勒（Steve Adler）與縣長布朗（Andy Brown）拖上法庭。

在法院做出初步裁定後，縣長布朗在推特貼文強調，該縣的口罩令將會繼續，包括本周末開始的春假期間，縣民需遵守防疫規定。不過，提起訴訟的帕克斯頓倒是沒有任何表示，11日中午之後就沒有新的推文了。

不過包括聖安東尼奧市在內的貝克薩爾縣（Bexar County）則是­「密切觀察」本案動態。該縣目前是避免直接與德州政府對抗，改為要求店家明確標示，要求顧客遵重防疫原則，但縣長沃爾夫（Nelson Wolff）審後受訪時說，如果兩地能夠打贏官司，貝克薩爾縣「也不會落於人後」，如果法院明確裁定可以規定配戴口罩，他們當然會做。

德州 防疫 推特

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