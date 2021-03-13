檢查長敗訴 地方政府續行口罩令

店家宣導配戴口罩的標示。（KXAN）

德州 政府要求奧斯汀市與查維斯縣不得繼續口罩令的訴訟暫時告一段落，因為地方法院法官李文斯頓（Lora Livingston）認定現有證據不足以裁定禁制令，因此在3月26日再度召開聽證之前，兩地的口罩令都還能繼續。

本案的導因是，州長艾伯特決定3月10日起，全州的口罩令都將取消。但奧斯汀市與查維斯縣卻趕在3月9日宣布，當地的口罩令將繼續執行。檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）因此表示，既然兩地不守命令，又不把他放在眼裡，那他只好把市長艾德勒（Steve Adler）與縣長布朗（Andy Brown）拖上法庭。

在法院做出初步裁定後，縣長布朗在推特 貼文強調，該縣的口罩令將會繼續，包括本周末開始的春假期間，縣民需遵守防疫 規定。不過，提起訴訟的帕克斯頓倒是沒有任何表示，11日中午之後就沒有新的推文了。

不過包括聖安東尼奧市在內的貝克薩爾縣（Bexar County）則是­「密切觀察」本案動態。該縣目前是避免直接與德州政府對抗，改為要求店家明確標示，要求顧客遵重防疫原則，但縣長沃爾夫（Nelson Wolff）審後受訪時說，如果兩地能夠打贏官司，貝克薩爾縣「也不會落於人後」，如果法院明確裁定可以規定配戴口罩，他們當然會做。