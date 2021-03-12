光鹽社3/20健保福利講座

光鹽社將在近期舉辦一系列遠程健保、福利講座，講座主題包括兒童、孕婦白卡，健保市場個人保險 ，老人紅藍卡 及其補充計劃，和金卡（哈里斯縣健康補助計劃）。

第二次講座內容是關於年長者紅藍卡(Medicare)、白卡(Medicaid )、紅藍卡優勢計劃（Advantage Plan）和紅藍卡輔助計劃(QMB)的申請和使用。

內容包括：哪些人可以申請紅藍卡、紅藍卡傳統計劃和優勢計劃有哪些區別、哪些人可以申請到紅藍卡輔助計劃來幫助支付Part B的保費、如何審視紅藍卡優勢計劃的醫療和處方計劃、對於一些既有疾病的申請人，如何選擇適合的保險計劃。

時間：3月20日（周六）下午2時到4時。講員：鄧福真博士是SamHouston State大學社會學系教授, 光鹽社理事會前理事長，同時也是聯邦政府健康保險市場資深諮詢員，州政府認證Medicaid/CHIP導航員。講員張茜平女士是聯邦政府健康保險市場資深諮詢員，州政府認證Medicaid/CHIP導航員。

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