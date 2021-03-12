我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山華翁遇劫身亡 嫌犯有迫害亞裔老人歷史

美聯社民調：全美平均每5人就有1人親友死於新冠肺炎

光鹽社3/20健保福利講座

休士頓訊

光鹽社將在近期舉辦一系列遠程健保、福利講座，講座主題包括兒童、孕婦白卡，健保市場個人保險，老人紅藍卡及其補充計劃，和金卡（哈里斯縣健康補助計劃）。

第二次講座內容是關於年長者紅藍卡(Medicare)、白卡(Medicaid)、紅藍卡優勢計劃（Advantage Plan）和紅藍卡輔助計劃(QMB)的申請和使用。

內容包括：哪些人可以申請紅藍卡、紅藍卡傳統計劃和優勢計劃有哪些區別、哪些人可以申請到紅藍卡輔助計劃來幫助支付Part B的保費、如何審視紅藍卡優勢計劃的醫療和處方計劃、對於一些既有疾病的申請人，如何選擇適合的保險計劃。

時間：3月20日（周六）下午2時到4時。講員：鄧福真博士是SamHouston State大學社會學系教授, 光鹽社理事會前理事長，同時也是聯邦政府健康保險市場資深諮詢員，州政府認證Medicaid/CHIP導航員。講員張茜平女士是聯邦政府健康保險市場資深諮詢員，州政府認證Medicaid/CHIP導航員。

ZOOM網上會議鏈接： https://us02web.zoom.us/j/83278611688

或者電話撥打：+1 346 248 7799（Houston）會議號碼：832 7861 1688。

紅藍卡 保險 Medicaid

上一則

新州羅大研發變異病毒快速檢測試劑

下一則

女在家遭性侵劫財 警緝兇

延伸閱讀

3·13線上醫療講座 紅藍白卡醫保解惑

3·13線上醫療講座 紅藍白卡醫保解惑
疫情紓困案 有望省下健保費！數百萬人省數百至數千元

疫情紓困案 有望省下健保費！數百萬人省數百至數千元
聯合健保等4單位 免費中文健康講座

聯合健保等4單位 免費中文健康講座
健保福利 光鹽社今線上解惑

健保福利 光鹽社今線上解惑
福全健保會員 新冠檢測、疫苗、交通皆免費

福全健保會員 新冠檢測、疫苗、交通皆免費
優越健保(愛心村)VillageCareMAX 2021 Medicare綜合健保優越管理計畫

優越健保(愛心村)VillageCareMAX 2021 Medicare綜合健保優越管理計畫

熱門新聞

佛奇(右)與芝大公共政策學院院長貝克爾(左)雲端對談疫情。(直播截圖)

我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說

2021-03-05 10:47
新冠疫苗目前仍然供不應求。(美聯社)

疫苗帶回家幫家人施打 伊州藥劑師遭開除

2021-03-04 11:04

160億！冬季風暴期間 德州超收天價電費

2021-03-04 20:19
特斯拉執行長馬斯克8日在推特上放上全家福照片。（推特）

馬斯克秀全家福 暗藏建星際基地雄心

2021-03-08 21:16
位於北華埠亞偕街夾百老匯街口的Tank Noodle，以越南麵食受到歡迎。(特派員黃惠玲/攝影)

無底薪只拿小費違法！芝北華埠餐館需補發欠薪70萬

2021-03-04 10:20
外州人士到德州阿瑪瑞洛市打新冠疫苗。(Amarillo網頁)，

限制較鬆 外州居民湧德州打疫苗

2021-03-06 16:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
抓到了！讓梅根對王室不滿 都是這個人的錯

抓到了！讓梅根對王室不滿 都是這個人的錯
39歲猶他州婦人打疫苗後死亡 法醫未公布解剖報告

39歲猶他州婦人打疫苗後死亡 法醫未公布解剖報告
這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿

這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿
紐時：美國若循西雅圖模式抗疫 30萬人可避開死劫

紐時：美國若循西雅圖模式抗疫 30萬人可避開死劫
拜登：5月前成年人都有疫苗打 7．4可慶祝「脫離病毒」

拜登：5月前成年人都有疫苗打 7．4可慶祝「脫離病毒」