經文處添生力軍 助台接軌國際

科技組組長游慧光。（駐休士頓台北經文處提供）

駐休士頓 台北經濟文化辦事處增加兩位生力軍：科技組游慧光組長和台灣 書院陳譓如副主任。處長羅復文表示，兩位台灣優質女力的加入，該處將可持續發揮創意和巧思，更有助於推動台美雙邊合作與交流。

羅復文日前出席世界日報工商電話簿抽獎活動時，特別向僑界介紹這兩位新到任人員。游慧光曾任台灣逢甲大學教授暨校長室校務顧問，並主持教育部大專校院境外學生輔導人員支援體系專案辦公室，曾於2015-2019年派駐休士頓辦事處，今年2月再次獲科技部借調外派至休士頓。游慧光表示，重返休士頓感覺既熟悉又陌生，但是現在雖然是在疫情期間，仍將秉持過去與服務區頂尖科研機構、科技學人社團以及僑界等合作關係，繼續推動科技部在駐組的業務。

駐休士頓科技組於1984年成立，主要業務在協助台美科研合作交流對接以及人才培育等。今年配合政府5+2產業創新發展以及六大核心戰略產業，科技部提出6大加強發展主軸，以精準醫療、半導體計畫、資訊安全計畫等發展方向，與駐地學術及研究單位建立科技交流合作；另外，並與駐地學術團體共同規劃舉辦海外學術研討會，協助推動大學生、研究生及博士後等各種雙向台美科技人員培訓及延攬，如海外人才歸國橋接方案(LiFT)、博士創新之星計畫(LEAP)、2030跨世代年輕學者方案等人才培育計畫與協助延攬海外新創人才（就業黑卡）等。

陳譓如副主任是文化部派駐在休士頓台北經濟文化辦事處台灣書院的駐外人員，過去曾派駐英國代表處文化組。

休士頓台灣書院成立於2012年，是文化部在美國 設置的4個文化據點之一，設立宗旨為推介台灣多元文化，包括視覺藝術、表演藝術、博物館、影視、音樂、文學及文創等產業，與駐地藝文機構進行雙向交流，同時拓展政府單位、藝文組織文化事務之實質交流合作、文化領域相關人員互訪與研習，協助台灣文化產業與國際接軌。

今年由文化部贊助、駐休士頓台灣書院主辦的線上插畫展Home Town Taiwan，獲得亞洲協會德州中心(Asia Society Texas Center)官網推介。台灣藝術家鄒駿昇籌劃並集結國內30多位插畫家的作品，藉充滿家鄉情誼的插畫傳遞祝福，也讓世界各地暫時無法來到台灣的民眾，透過線上展感受台灣庶民風貌和生活日常。線上展預計展至2021年11月25日（美國感恩節）。展覽網址https://hometowntaiwan.culture.tw

今年雖然受到疫情的影響，台灣書院將持續規劃展覽、表演、文學駐村交流等活動，宣揚推動台灣文化能量與軟實力。

歡迎民眾多多關注世界日報和駐處臉書(Taiwan in Houston)和推特(@TECO_HTX)粉絲專頁，追蹤駐休士頓辦事處推動的各項合作與交流動態。