德州檢察長狀告兩地 未除口罩令

德州檢察長帕克斯頓。（推特）

戴不戴就是問題所在。德州 檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）11日狀告奧斯汀市長艾德勒（Steve Adler）與查維斯縣長布朗（ Andy Brown），因為他們倆人趕在州長艾柏特取消口罩令的前一天，宣布奧斯汀市與查維斯縣仍將維持口罩令。

帕克斯頓強調，德州地方官員不應該違抗州長命令，畢竟防疫 與應變的權責是在州長手上，因此要求法官禁止兩地的口罩令。德州地方法院排定12日上午舉行聽證，討論帕克斯頓是否可能申請暫時禁制令。

不過艾德勒與布朗都已經表態，他們是遵從奧斯汀衛生局長艾斯考特（Mark Escott）的建議，因此依法執行新冠防疫的相關措施。美聯社報導，艾德勒還表示，他與布朗都會為了貫徹本地衛生官員的建議而堅持到底，而且會盡所可能地動用權限與資源。

艾德勒強調，他們保證會遵守醫生們的建議，以科學與數據做為防疫的標準，而且就他們所知，沒有任何德州法院允許州長凌駕於地方應有的權限，即地方衛生機關對於健康保護的規定。

在口罩令取消之後，德州11日的新增案例與住院病患都較前一天略減，不過死亡人數新增231人，累計人數達到4萬5106人。