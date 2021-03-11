我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2895票贊成、1票棄權 中國人大通過香港選制修改決定

打完疫苗可以不戴口罩？專家籲保持警惕

世報工商電話簿 中獎名單出爐

記者封昌明／休士頓報導
駐休士頓台北經文處處長羅復文（右二）、科技組長游慧光（左一）、副領事陳偉玲（右一）等都盛讚味全產品頂呱呱，左二為美國味全德州分公司經理李樂罡。（記者封昌明／攝影）
駐休士頓台北經文處處長羅復文（右二）、科技組長游慧光（左一）、副領事陳偉玲（右一）等都盛讚味全產品頂呱呱，左二為美國味全德州分公司經理李樂罡。（記者封昌明／攝影）

一年一度的世界日報德州辦事處工商電話簿抽獎活動，3月10日在本報會議室隆重登場，為求公開、公平，此次活動特別邀請駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文、科技組組長游慧光、副領事陳偉及美國味全德州分公司經理李樂罡等參與主持。

中獎名單如下：

首獎由羅復文代表抽出「賽普特32"LCD電視機」，獲獎者：賴子健。

由JFC日本食品公司贊助10包「玉錦」高級短粒大米，獲獎者：金俊家、俞蓓琳、關偉秀、趙奇申、何琴雲、百淇淇、Chuang Tom、葉承恩、 趙文誠、伍婉珠。

李樂罡代表美國味全公司抽出20包精品福袋，獲獎者為：吳亭雨、卓聖倩、趙智芳、陳林春錢、丁寧、梁欣、張秀珍、Lee Shaoping、Wann Peggie、葉維德、Hecklinger Rochelle、Lillian Chao、朱秋霞、陳勳、張維、黃泰生、王秀姿、Feng Chi An、Chen Liling、Karen Li。

百佳超市10元購物禮券由陳偉玲抽出，獲獎者：楊文茂、郝淑滿、Cho Jared、Nee Yulin、謝永紅、朱裘蒂、趙志敏、林震霖、崔汶娟、Zhao Li Fang、陳享利、Derek Chen、呂振偉、陳顯明、許倩、陳廷昂、章帆、趙志杰、謝淑惠、萬守齡。

羅復文說，他很榮幸受邀來參加世界日報工商電話簿的抽獎活動，尤其世界日報創辦人王惕吾先生，由於當年他的高瞻遠矚，從台灣遠赴美國創辦這一份集國際要聞、財經、地方、影藝等多元化的刊物，40餘年來不曾間斷，每日提供北美地區，來自世界各地的華人移民知識的需求。

更特別的是德州版工商電話簙，內容包羅萬有，舉凡考公民、考駕照等的題庫，每年都會隨著新的法令做出更新，這讓很多新移民獲益良多，而且其中還有2020年度僑社所舉辦的各項活動剪影，擁有一本就可瀏覽僑社去年一年的大小事情，各個公營事業聯絡資料等也一應俱全，是一本居家常備的工具書。

已支持世界日報工商電話簿抽獎活動多年的美國味全德州分公司經理李樂罡表示，美國味全在全美各地都有分公司，這一點很世界日報的創報宗旨非常類似，大家都是以華人社群為主，雙方過去北美各地都曾合作舉辦多次活動，雙方合作愉快，未來也將持續合作。

陳偉玲（右起）、羅復文、李樂罡、游慧光等在世界日報德州辦事處前合影。（記者封昌明...
陳偉玲（右起）、羅復文、李樂罡、游慧光等在世界日報德州辦事處前合影。（記者封昌明／攝影）
味全生產的小米，來自中國東北，口味極佳，羅復文（右）推荐。（記者封昌明／攝影）
味全生產的小米，來自中國東北，口味極佳，羅復文（右）推荐。（記者封昌明／攝影）
陳偉玲抽出20張百佳超市禮券。（記者封昌明／攝影）
陳偉玲抽出20張百佳超市禮券。（記者封昌明／攝影）
羅復文購買本報圖書百貨禮品致贈友人，並在本報創辦人王惕吾先生所題「正派辦報」墨寶...
羅復文購買本報圖書百貨禮品致贈友人，並在本報創辦人王惕吾先生所題「正派辦報」墨寶前留影。（記者封昌明／攝影）
游慧光抽出JFC日本公司贊助的10包「玉井」大米。（記者封昌明／攝影）
游慧光抽出JFC日本公司贊助的10包「玉井」大米。（記者封昌明／攝影）
羅復文抽出「賽普特32
羅復文抽出「賽普特32"LCD電視機」，獲獎的民眾：賴子健。（記者封昌明／攝影）
李樂罡抽出20張味全精品福袋禮盒。（記者封昌明／攝影）
李樂罡抽出20張味全精品福袋禮盒。（記者封昌明／攝影）

美國 世界日報 德州

上一則

新州放寬室內聚集人數上限

下一則

兩劫匪行搶 反遭擊斃

延伸閱讀

MLB／德州口罩令解除 遊騎兵主場完全開放觀眾進場

MLB／德州口罩令解除 遊騎兵主場完全開放觀眾進場
1張圖看疫情：美23.9%成人已接種疫苗 德州破270萬確診

1張圖看疫情：美23.9%成人已接種疫苗 德州破270萬確診
德州解除口罩令 後果不會太嚴重？

德州解除口罩令 後果不會太嚴重？
推特告德州檢察長 濫用公權力報復

推特告德州檢察長 濫用公權力報復
特斯拉德州建儲能系統

特斯拉德州建儲能系統
樂活50加、世界日報合辦 「和諧粉彩」指繪藝術課程招生

樂活50加、世界日報合辦 「和諧粉彩」指繪藝術課程招生

熱門新聞

佛奇(右)與芝大公共政策學院院長貝克爾(左)雲端對談疫情。(直播截圖)

我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說

2021-03-05 10:47
新冠疫苗目前仍然供不應求。(美聯社)

疫苗帶回家幫家人施打 伊州藥劑師遭開除

2021-03-04 11:04
台灣僑委會日前號召全球台商及僑胞採購鳳梨，彌補中國暫停進口的銷售缺口；不少在美國的台灣人想響應，繞了一圈卻發現囿於美國限制，台灣的新鮮鳳梨根本無法進入美國，只能認購後在台灣捐掉，根本出不了海關。(本報系資料照片)

不能買給自己吃！台促僑胞認購鳳梨 美禁進口只能捐啦

2021-03-02 20:15

160億！冬季風暴期間 德州超收天價電費

2021-03-04 20:19
特斯拉執行長馬斯克8日在推特上放上全家福照片。（推特）

馬斯克秀全家福 暗藏建星際基地雄心

2021-03-08 21:16
位於北華埠亞偕街夾百老匯街口的Tank Noodle，以越南麵食受到歡迎。(特派員黃惠玲/攝影)

無底薪只拿小費違法！芝北華埠餐館需補發欠薪70萬

2021-03-04 10:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿

1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿
薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮

薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮
健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱

健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱
每人1400元紓困金 月底前能收到

每人1400元紓困金 月底前能收到
感染風險從1到9級！看這些日常活動 醫師打幾分？

感染風險從1到9級！看這些日常活動 醫師打幾分？