世報工商電話簿 中獎名單出爐

駐休士頓台北經文處處長羅復文（右二）、科技組長游慧光（左一）、副領事陳偉玲（右一）等都盛讚味全產品頂呱呱，左二為美國味全德州分公司經理李樂罡。（記者封昌明／攝影）

一年一度的世界日報德州 辦事處工商電話簿抽獎活動，3月10日在本報會議室隆重登場，為求公開、公平，此次活動特別邀請駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文、科技組組長游慧光、副領事陳偉及美國 味全德州分公司經理李樂罡等參與主持。

中獎名單如下：

首獎由羅復文代表抽出「賽普特32"LCD電視機」，獲獎者：賴子健。

由JFC日本食品公司贊助10包「玉錦」高級短粒大米，獲獎者：金俊家、俞蓓琳、關偉秀、趙奇申、何琴雲、百淇淇、Chuang Tom、葉承恩、 趙文誠、伍婉珠。

李樂罡代表美國味全公司抽出20包精品福袋，獲獎者為：吳亭雨、卓聖倩、趙智芳、陳林春錢、丁寧、梁欣、張秀珍、Lee Shaoping、Wann Peggie、葉維德、Hecklinger Rochelle、Lillian Chao、朱秋霞、陳勳、張維、黃泰生、王秀姿、Feng Chi An、Chen Liling、Karen Li。

百佳超市10元購物禮券由陳偉玲抽出，獲獎者：楊文茂、郝淑滿、Cho Jared、Nee Yulin、謝永紅、朱裘蒂、趙志敏、林震霖、崔汶娟、Zhao Li Fang、陳享利、Derek Chen、呂振偉、陳顯明、許倩、陳廷昂、章帆、趙志杰、謝淑惠、萬守齡。

羅復文說，他很榮幸受邀來參加世界日報工商電話簿的抽獎活動，尤其世界日報創辦人王惕吾先生，由於當年他的高瞻遠矚，從台灣遠赴美國創辦這一份集國際要聞、財經、地方、影藝等多元化的刊物，40餘年來不曾間斷，每日提供北美地區，來自世界各地的華人移民知識的需求。

更特別的是德州版工商電話簙，內容包羅萬有，舉凡考公民、考駕照等的題庫，每年都會隨著新的法令做出更新，這讓很多新移民獲益良多，而且其中還有2020年度僑社所舉辦的各項活動剪影，擁有一本就可瀏覽僑社去年一年的大小事情，各個公營事業聯絡資料等也一應俱全，是一本居家常備的工具書。

已支持世界日報工商電話簿抽獎活動多年的美國味全德州分公司經理李樂罡表示，美國味全在全美各地都有分公司，這一點很世界日報的創報宗旨非常類似，大家都是以華人社群為主，雙方過去北美各地都曾合作舉辦多次活動，雙方合作愉快，未來也將持續合作。