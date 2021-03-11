州立公園力推 戴口罩享美景

德州 公園與漁獵局TPWD(Texas Parks and Wildlife Department)10日宣布，幾乎所有州立公園 的新冠疫情限制即日取消，但積極鼓勵遊客戴口罩，享受公園的自然美景。

KSAT電視台報導，春夏兩季是州立公園的露營旺季，在春季即將正式開始之前，艾伯特州長讓全州在10日重啟，令企業感到振奮，但也引起許多人的擔憂。即日起進入州立公園的人不再需要戴口罩，但TPWD鼓勵遊客繼續戴口罩，特別是在建築物內，或人在戶外但難以保持社交距離的場合。

TPWD發言人梅根拉德基(Megan Radke)強調，有些遊客較多的公園，原本就有些人數限制，主要是為了保障自然環境，這些限制還是有效，希望遊客事先了解，不要到時為難工作人員。去年4月初，所有的州立公園都關閉了一陣子，到了4月下旬開放給日間使用，至5月份過夜露營的人，也可以重新享受室外的暗夜公園體驗。

號稱州立公園中「皇冠之珠」(Crown Jewel) 的是帕洛杜羅峽谷公園(Palo Duro Canyon State Park) ，這裡的壯麗美景總是吸引許多遊人參觀，德州鍋柄地區的人更是把它當成自家後院。西班牙文中palo duro是「硬棍」(hard stick)的意思，硬棍峽谷是美國 第二大峽谷，由於它的地質與景觀和亞利桑那州的大峽谷(Grand Canyon)類似，因此又有「德州的大峽谷」(Grand Canyon of Texas)之美譽，也是州立公園中遊客最多者之一。

TPWD指出，帕洛杜羅峽谷公園是個例外，人數管制還是較為嚴格，想要前往的遊客應該盡早上texasstateparks.reserveamerica.com網站預約，免得到了公園門口才發現已經滿額，一家人因此敗興而歸。