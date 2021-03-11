哈里斯縣接種未達標 縣長籲勿鬆懈

哈里斯縣縣長伊達戈說：「我們不應該捨棄已為防疫做出的犧牲，半途而廢。」（伊達戈推特）

哈里斯縣（Harris County）縣長伊達戈（Lina Hidalgo）10日發表對德州取消防疫 守則的講話，她稱目前施打疫苗 的進展，民眾還未到完全放鬆警惕的時候。

伊達戈並沒有評論太多關於商戶100%開放，及取消口罩的禁令，她說：「我想把重點放在哈里斯縣僅有9.8%16歲以上民眾，完成疫苗施打。」她說，這一數字意味著，每十人中完成疫苗接種者不到一人。

伊達戈說，哈里斯縣確診率還是很高，超過12%，很可能更危險的新冠變種病毒 正在社區傳播。目前哈里斯縣有3394人死於新冠肺炎，她說這一數字很可能還會增長，取決於民眾接下來的幾個月怎麼做。

伊達戈說：「真相是我們經過惡戰才有今天的成績。但還需要做更多。現在不是放棄的時候。現在不是任務完成的時候。我也想說這場疫情結束了，也想告訴你們好消息，也想說我們100%恢復正常生活，沒有人再需要戴口罩。但我們不應該捨棄已為防疫做出的犧牲，半途而廢。」

伊達戈說，好消息是哈里斯縣疫苗接種進程加快。她對縣內依然要求戴口罩，限制人數的商業表示感謝。她說，「謝謝你們，我們很感恩。我們知道你們從頭到尾都在保護社區，你們為社區做出很多貢獻。」