法學專家：商家有權拒絕無罩客

德州取消口罩令，但店家為保安全仍可要求戴口罩。（休士頓市府網頁）

3月10日凌晨12時01分開始，德州 的口罩令正式取消，隨之而來的是，不斷出現的消費糾紛，因為店家要求上門客人配戴口罩，但就是有些德州佬堅持「憲法人權」、「美國 人權」，拒戴口罩。還在被店員請出門外時，亂甩東西或是動手打人。KHOU 11訪問休士頓大學法律教授柏曼（Emily Berman），她說，美國憲法沒有不戴口罩這條人權。

休士市頓警察 局長亞塞維多（Art Acevedo）已公開強硬表態，僅州長稱艾伯特下令取消口罩，是在做政治秀，根本是個錯誤，如果有顧客不願配合配戴口罩，店家可以隨時打給警方，他們一定會介入處理。

柏曼強調，憲法保障的是人民可以免於歧視，不論種族、膚色、性別、身障、信仰、婚姻，或是否為移民。但是憲法並不保障顧客不守店家規定的所謂「人權」，每家店可以有自己的規定，就像某些餐廳拒絕穿Ｔ恤、涼鞋的顧客一樣，店家當然可以拒絕不戴口罩的客人。她強調，顧客當然可以勃然大怒，大吵大鬧，但是店家的規定並不違法。

柏曼指出，重點在於，面對口罩禁令不再，店家都得做好準備，因為一定會有客人不戴口罩就上門，一旦口角變成肢體暴力或傷人，店家當然就有權控告對方。她也提醒消費者，在光顧某家店時，最好先看清楚他們的規定，如果你就是不想戴口罩，那麼大可以去不要求戴口罩的店消費。