紓困案在即 西南航空如獲甘霖

西南航空員工欣喜拜登紓困案。(西南航空臉書)

拜登 總統預期本周會簽署1.9兆元紓困案，其中包含了給航空公司的鉅額紓困金 ，達福地區許多航空業員工聞訊大喜，西南航空也因此得以延續公司成立以來將近半世紀的承諾。

西南航空49年前在北德州 成立以來，從來沒有資遣員工或給員工放無薪價(furlough)，公司主管一向把把員工的福祉放在心上，也因為如此員工對公司的忠誠度極高，願意為工作付出高度努力。疫情爆發後公司業績受到重創，執行長凱利宣布自己到2021年年底之前不受薪，公司高階主管減薪20%，並要求參加工會的員工同意減薪10%，公司則承諾不給員工放無薪價或裁員。

去年接近年底的時候，眼看上一波政府紓困金已近尾聲，而新紓困案還遙遙無期之時，凱利又強調不願給員工放無薪價的意願，但卻提出警示，指出政府如果沒有行動，工會就必須做更大的讓步。許多經濟分析師認為凱利的作風非常精明，他先讓員工和工會把期望降低，如果真的到了最壞的地步，責任也會被歸到工會身上，不像許多企業先粉飾太平，等出了狀況後果由員工承受，造成失望的員工對公司心懷怨憤。

如今1.9兆元紓困案即將施行，西南航空的主管、員工和工會皆大歡喜。總部也設在北德州的美國航空(American Airlines) ，許多員工就沒有這麼幸運，公司從去年起已給1萬5000名員工放無薪價，聯合航空(United Airlines)也有大約1萬5000名員工幾個月以來不能上班；達美航空(Delta Air Lines)的員工也比較幸運，沒有被公司放無薪假。