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推特告德州檢察長 濫用公權力報復

奧斯汀訊
推特控告德州檢察長派克斯頓(右)濫用公權力，對推特禁掉川普(左)帳戶進行政治報復。(Ken Paxton網頁)
推特控告德州檢察長派克斯頓(右)濫用公權力，對推特禁掉川普(左)帳戶進行政治報復。(Ken Paxton網頁)

推特Twitter向聯邦法院提訴，控告德州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)濫用公權力，對推特禁掉川普帳戶進行政治報復，這宗訴訟使派克斯頓涉嫌貪汙和亂搞婚外情的醜陋行為又浮上檯面。

1月6日的國會暴動後，推特宣布永久禁絕川普的推特帳戶，幾天之後派克斯頓宣布開案調查，指控推特與另外四家大科技公司「共謀」對川普封口，並命令這五家公司呈繳「內容評審政策」以及許多的公司內部通訊資料，即使這些公司最後不被提控，如此大規模又界線含糊的需索，也會耗掉公司極多的人力物力。

推特8日於北加州的聯邦法院提出訴訟，要求法官下令派克斯頓收回成命。在法院作出判決之前，推特暫時不需要配合檢察長辦公室的要求。這件訴訟讓媒體再去發掘他的陋行，去年接近年底的時候，派克斯頓炒了檢察長辦公室四名資深助理的魷魚，德州論壇報最近取得的法院文件指出，那四人向聯邦與州級執法單位檢舉派克斯頓涉嫌政治貪腐，利用檢察長辦公室的重權圖謀私利、清除異己。

檢舉內容指出，派克斯頓2018年競選連任時，地產開發商保羅(Nate Paul)提供2萬5000元政治獻金，隨後又涉嫌給派克斯頓的新宅免費做裝修工程，並且給疑似派克斯頓婚外情對象的女子提供一份工作，為了酬勞保羅，派克斯頓在執法上偏袒保羅的利益、開案調查保羅的對頭，並協助保羅在一宗訴訟案中得到庭外和解等。

美聯社上周報導，那宗檢舉案可能已經導致聯邦調查局FBI對派克斯頓展開調查，奧斯汀的一家工程包商被執法單位傳喚，在大陪審團(grand jury)前作證，並提出給派克斯頓住宅做裝修工程的相關文件。2018年派克斯頓以大約100萬元在奧斯汀好區Tarrytown買下一棟房屋，隨後進行裝潢工程，但是查維斯縣政府的檔案中卻找不到任何工程的許可證文件，因此工程或是在暗中進行。

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