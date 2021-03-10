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美23.9%成人已接種疫苗 德州破270萬確診

德州解除口罩令 後果不會太嚴重？

記者啟鉻／綜合報導
德州州長艾伯特下令取消全州口罩令。（官方臉書）
德州州長艾伯特下令取消全州口罩令。（官方臉書）

德州州長艾伯特（Geg Abbott）日前宣布，全德州解除口罩令，允許企業全面重開，讓德州成為全美最大取消口罩令的州。但此舉被總統拜登批評，認為避疫措施仍有必要。對於德州取消口罩令，部分南加州華人醫師表示為時太早，但從目前全美疫情走向及接種疫苗的進度看，造成的後果可能不會太嚴重。

與德州取消口罩令做法相同的州還有密西根、路易斯安那、密西西比州等地。目前隨疫苗推出及全美接種人數增加，民眾對抗擊疫情，恢復到正常生活信心大增。但是否應盡快全面重啟，還是繼續不放鬆避疫措施，各級官員與拜登政府及衛生官員存在分歧。近日美國聯邦疾病防治中心（CDC）官員警告，若美國太過於自滿，可能出現第四次病例激增。

對於取消口罩令，河濱縣華人醫師鄭從雲表示，新冠疫情在全美發生已一年，除了部分人感染後取得免疫力，愈來愈多的人接種完疫苗也獲得免疫，也有部分人接種第一劑疫苗後，雖然仍被要求戴口罩，但能感染病毒的機率較低，也就是說現在群體免疫正在增強。

但他認為不能放鬆警惕，戴口罩是避疫的方式之一，所以還是鼓勵大家戴口罩。德州取消口罩令的做法的確有些過早，認為應該等到疫情完全過去了，再取消口罩令會更妥當。

傳染病學專家黃重德表示，雖說德州取消口罩令太早，但可能造成的後果應該不會太嚴重。一方面是現在新冠病毒病例下降很多，還有就是接種疫苗人數愈來愈多。所以即使取消口罩限制令，病毒傳播範圍及強度也不會太普遍。但他也提醒，由於還未到疫情徹底控制時，大家還是遵守避疫規定，以防萬一。

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