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美23.9%成人已接種疫苗 德州破270萬確診

刁客不戴口罩 休城警強力處理

編譯組／綜合報導
休士頓警察局亞塞維多(右)強調，如有顧客不配合配戴口罩，店家可以隨時打給警察，警方一定會介入。(Art Acevedo推特)
休士頓警察局亞塞維多(右)強調，如有顧客不配合配戴口罩，店家可以隨時打給警察，警方一定會介入。(Art Acevedo推特)

德州州長艾伯特(Greg Abbott)宣布取消口罩令，休士頓警察局長亞塞維多（Art Acevedo）9日接受CNN訪問時態度強硬，不僅稱艾伯特是在做政治秀，取消口罩令根本是個錯誤，還表示如果有顧客不願配合配戴口罩，店家可以隨時打給警察，他們一定會介入處理。

亞塞維多說，艾伯特自己一定會繼續戴口罩，因為就他所知艾伯特很瞭解不戴的風險，那麼問題來了，如果艾伯特都知道該戴口罩，為何艾伯特還要德州人不照科學方式保護自己？

亞塞維多接著向店家強調，德州有法治，店家的土地私有權不可侵犯，因此「不戴口罩，沒有服務」（no mask, no service）代表顧客不戴口罩就不能進店，如果有人就是不戴口罩，而且不願離開私人土地，那麼他們就是犯了入侵罪。

亞塞維多指出，他願意向店家保證，警方一定會出面處理類似的衝突，因為他相信，許多的德州人都願意配合，但是某些人就是死硬，這時候警察出面就能解決很多問題。

亞塞維多還說，之前曾經有人因為不願戴口罩，把玻璃杯砸在服務員頭上，也有店家因為要求配戴口罩，而被顧客要求移民局查雇員身分。他說，接下來如果再發生類似狀況，只要報警就可以避免。

德州 警察 移民局

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