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暴風雪襲奧斯汀 專家看好房市仍熱

圖與文：華奧地產提供，記者封昌明整理
由於停電，停水，這座城市少了一半的勞動力。
由於停電，停水，這座城市少了一半的勞動力。

德州中部許多地區如果沒有房屋上市，住房供應大約在三周內會告罄。現在這個炙手可熱的房地產市場已經凍結了一周，接下來會如何發展呢？

由於停電、停水，這座城市少了一半的勞動力。對於房地產經紀，貸款公司和客戶將面臨一個巨大的難題：水管破裂。由於不知道管道損壞的程度，很多屋主可能需要重新檢查。奧斯汀房地產的經紀Omeo Manzanilla稱：很多樹枝斷掉了，這些都會推遲交易的進展，直到買家滿意為止，貸款機構甚至可能要求增加額外的檢查。

房地產經紀人Matt Holm不認為災難性的一周會抑制住房需求。
房地產經紀人Matt Holm不認為災難性的一周會抑制住房需求。

保險公司已經在處理數以萬計，來自德州居民關於冬季暴風雪有關的索賠。根據State Farm的索賠數據，2020年，全美平均冰凍管道索賠金額為1萬5500元，而德州的平均索賠金額為1萬300元。State Farm公司表示，去年在德州收到了75起冰凍管道索賠，但最近已經收到了數千起。

Manzanilla表示，保險索賠和房屋檢查將使住房市場「暫時處於停滯狀態」。但是需求仍在，這將進一步加劇庫存問題。

由於暴風雪和隨後的停電，房地產經紀人Matt Holm手上有很多交易無法按時完成。但他不認為這災難性的一周會抑制住房需求，他已經接到了一些客戶打來的電話，希望本周末能去看房子。他補充道，危機期間，交易並沒有停止。Holm表示，在暴風雪期間，他們都有收到兩份對一棟已經掛牌200天的房子的報價

據最新的報告顯示，大奧斯汀-朗德羅克（Austin-Round Rock）區域成交房屋在一月份增長了23.9%，達到2523棟！奧斯汀2021年1月的房價中位數也勢如破竹，同比增長19%， 達到36萬5000元。

在大奧斯汀區域中，1月份房屋總銷售額猛增53.5％。
在大奧斯汀區域中，1月份房屋總銷售額猛增53.5％。

在大奧斯汀區域中，1月份房屋總銷售額猛增53.5%，至11億6169萬2362美元，而待售房屋數量增長15.9%，至3365棟。儘管一月份有2878處新房源，比2020年下降了11%，但該地區的活躍房源仍下降73.9%至僅1369棟。也就是說，雖然與2020年相比房源下降了11%，但是房子賣的更快，活躍房源數量陡降73.9%。

房屋庫存下降1.3個月，至創紀錄的低0.4個月，如果市場上沒有新的房子，奧斯汀的房子就將在兩周內賣光。目前房屋平均在市場上停留33天，比2020年減少33天。

Zonda區域總監Vaike O'Grady表示，所有價格類別、住房類型和地區的需求都很高，這意味著庫存不足和閃電般的市場狀況不會很快消失。

O'Grady說：「儘管開發人員在整個區域內盡其所能地加快建設速度，並且預計在未來六個月內將有6000多個新房上市，但開發中的全部地塊只能滿足當前的需求。這意味著房屋在進入市場後將繼續銷售，價格將在未來幾個月中穩定增長。」

人們擔心冬季的暴風雪，以及隨之而來的基礎設施故障，會讓一些考慮從北加州搬到奧斯汀的人望而卻步。Holm認為這是不可能的。房地產專家預計，春季購房將迎來異常強勁的回暖勢頭，很多準備在夏季搬家，住房市場正處於最熱時期。

隨著夏季到來，旺季也隨之到來，奧斯汀的房地產還會處於炙手可熱的狀態。
隨著夏季到來，旺季也隨之到來，奧斯汀的房地產還會處於炙手可熱的狀態。

Manzanilla補充，除了氣候轉好之外，全美範圍來說，我們的病例減少了，而且越來越多的人注射疫苗，我們將會看到房屋庫存會越來越多。

據ABOR報導，到2020年結束時，德州中部的一套房屋在市場上的平均銷售時間為36天，而2019年12月為61天。買家爭搶是常態。就連許多人預計在經濟衰退期間將受到衝擊的豪華住宅市場，也出現了買家爭相購買價值超過2千萬美元的房屋的情況。

暴雪導致房地產停滯一周，將會加劇目前的供需不平衡情況。隨著夏季到來，往年的「旺季」也隨之到來，奧斯汀的房地產還會處於炙手可熱的狀態。

華奧聯繫方式：地址：11770 Jollyville Rd, Austin, TX, 78759，電話：512-298-1899，郵箱：[email protected]，網站： www.realinternational.com。微信: yuanlynnlin2。

房地產 德州 暴風雪

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