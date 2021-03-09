警員兩度救回自殺者 低調不張揚

警員救人不願出面接受採訪，哈里斯縣分局長馬克赫曼表示這是立志做警察的人一致的心態。(哈里斯縣第四分局網頁)

哈里斯(Harris)縣警局的一名巡邏警員，最近兩度把想跳橋自殺的人救回，他自己不願出面接受採訪，但他的上司表示這是立志做警察 的人一致的心態，那就是為社會人群有所貢獻。

休士頓 的KTRK電視台報導，日前在山姆休士頓收費高速公路(Sam Houston Tollway)的高架橋上，一名穿著淺灰色套頭棉毛衫的年輕男子，坐在護欄上兩腳都在欄外，他拉起棉毛衫的頭罩蓋住頭部，低著頭顯然意志消沉。有三輛警車已經到達，警察試著勸說，但雙方僵持不下，警察不敢妄動，深怕一驚嚇他會跌落到數十呎下的地面。

這時奈綽警員(Deputy Netro)開著一輛警車逆向而來，意圖輕生的男子面向原已在場的警員，沒有注意到後面有人接近，奈綽警員悄悄走到男子背後，用兩手抱住那名男子的肩膀，把他拉下護欄放倒在公路地面，解除了緊急狀況，其他的警員上前給那名男子戴上手銬，然後把他送到醫院去做檢查，這是奈綽警員最近第二次把想自殺的人從鬼門關拉回。

奈綽警員是哈里斯縣警局第四分局的警員，他不願意接受媒體採訪，只表示那是他份內的工作。第四分局局長馬克赫曼(Constable Mark Herman)兩肩上各有四顆星星，他提到奈綽警員又救回一命時，忍不住熱淚盈眶，他指出疫情 造成許多人失業，很多家庭手頭已無現金可用，避疫在家使家人間衝突頻傳，所以自殺的頻率高了很多，但社會上其實有許多人深懷愛心，如果有困難應該主動向政府單位或慈善機構求助，不須要自己結束寶貴的生命。