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休士頓僑界關懷救助協會 3月13日年會

【休士頓訊】

休士頓僑界關懷救助協會定於3月13日（週六）下午2時至4時舉行年會，改選會長、副會長及監事，由於疫情關係，安排在網上召開，聯結WebEx，希望大家踴躍出席。

同時鑑於上月中旬，休士頓遭遇到前所未有的北極冷風暴，造成百萬戶停電停水，長達三天以上，在恢復供電及水時，卻發現水管破裂，房屋浸水，急忙找人修理，並尋求保險理賠。主辦單位為協助會員，災後如何與保險公司商討理賠事宜，並且若能在事前購買保險時，多留意一些細節，對於未來在理賠上，會更方便些。會中邀請兩位保險專家，來詳談大家關心的受災理賠問題。

主講人：楊明耕先生，Evergreen Insurance負責人，談商業物產受災理賠。常中政先生，常安保險負責人，談住宅受災理賠。

會議 WebEx 的資訊如下：3月13日 下午2時至4時，鏈結加入

https://ocac2.webex.com/ocac2-tc/j.php?，MTID=m666361fb721bb9f5b1c3437440bd2058

會議號加入，會議號（存取碼）： 184 830 0386，會議密碼： houston。

 

保險 休士頓 疫情

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