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德州鉅額電費帳單 用戶須照繳

福和市訊
德州公共事業委員會日前決定不取消鉅額電費帳單。(公共事業委員會網頁)
德州公共事業委員會日前決定不取消鉅額電費帳單。(公共事業委員會網頁)

世紀大寒流後許多德州居民收到天價電費單，雖然州長宣稱居民不該受到如此重大的財務衝擊，公共事業委員會(Public Utility Commission)日前卻決定不取消鉅額電費帳單，認為用戶必須支付。

德州的電力事業不受管制，以自由競爭的方式營運，居民如果從市政府或有價格上限的電力中介商購買電力，平常價格會貴一點，但不至於高到離譜，但是供電不足時會被犧牲，成為斷電的對象。反之，如果從大批發商直接購買電力，平常價格極廉，而且在世紀大寒中仍然有電可用，但電費可能會飆漲到令人咋舌的地步。

居住在福和市西郊楊柳公園市(Willow Park)的皮爾斯(Royce Pierce)指出，平常他的三臥住宅電費是150元左右，2月份的帳單卻是1萬7300元，由於設定了自動付款，電力公司直接從銀行帳戶中取款，把帳戶榨乾了都還不夠，他的太太只好把銀行帳戶關了。他的一棟出租屋，租客是從市政府購電，租客表示2月的帳單還是100多元。

艾伯特州長2月下旬指出，居民不應該背負如此沉重的電費包袱，他下令暫時不准電力公司對那些付不出電費的人停止供電，但有不少人投訴已遭斷電。5日德州公共事業委員會開會時，委員為天價電費進行討論，主席迪安綴(Arthur D'Andrea)表示，雖然很同情居民所面對的窘境，但電力公司是照章行事，沒有違反法規，如果不讓批發商索費，很多電力公司會破產，這不公平。委員會最後投票，決定住戶還是必須繳電費。

拜登總統把德州宣布為重災區，因此可以用聯邦經費修繕房屋，許多德州居民的住屋因水管凍爆損壞，「孤星法律輔助會」(Lone Star Legal Aid)是一個非營利組織，他們協助受災戶估計損失，好向聯邦政府申請補助。該會律師鮑斯利(Amanda Bosley)指出，申請聯邦災難經費付電費前所未見，不過該會正在向FEMA詢問是否可行。

德州 帳單 租客

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