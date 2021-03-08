餐廳要求客人戴口罩 遭仇恨威脅

休士頓Picos餐廳要求民眾戴口罩後遭威脅。（Picos網頁）

因為仍要求上門客人戴口罩，位於休士頓的墨西哥連鎖餐廳Picos和員工，日前都收到仇恨威脅警告，揚言向移民 機構舉報。

德州 KXAN電視台報導，在德州州長宣布終止口罩令後，該餐廳仍持續要求顧客戴口罩，此舉引發部分民眾不滿，對餐廳和員工發出威脅，揚言要致電聯邦移民及海關執法局（Immigration and Customs Enforcement）。

該餐廳股東理查茲（Monica Richards）告訴華盛頓郵報，他們受到的仇恨「令人震驚」。

本周稍早，德州州長艾伯特（Greg Abbott）宣布終止德州的強制口罩令。此決定得到正反不一的評價。

口罩令取消後，令許多餐館與因新冠肺炎 疫情大流行被淘汰的產業面臨更加艱困的選擇。現在他們可以不限制客容量，也不用戴口罩，這樣可行嗎？

理查茲說「除非您從事我們的行業，否則人們不會理解，在新冠肺炎疫情期間，我們所經歷的一切有多們困難」，「為了使人們保持安全，卻面臨人們消極對待，對我們來說有點不可思議。」

艾伯特先前解釋說，疫苗接種數量的增加和病例數減少，是他考量解除口罩令的原因，如今他說「人們和企業、商家都不需要由德州政府告訴他們如何運作。」

Picos在6日感謝社區支持。查理茲稱「這些威脅令人心碎，因為她本人就是新移民。」「身為西裔，歷經移民程序，然後在您經歷這些後，卻被人威脅，這太瘋狂。」

根據德州DSHS新冠肺炎訊息中心數據，截至7日，德州共有14萬4998起活躍病例。該州目前共有231萬8522起病例，4萬4367人死亡。