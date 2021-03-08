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餐廳要求客人戴口罩 遭仇恨威脅

編譯組／綜合報導
休士頓Picos餐廳要求民眾戴口罩後遭威脅。（Picos網頁）
休士頓Picos餐廳要求民眾戴口罩後遭威脅。（Picos網頁）

因為仍要求上門客人戴口罩，位於休士頓的墨西哥連鎖餐廳Picos和員工，日前都收到仇恨威脅警告，揚言向移民機構舉報。

德州KXAN電視台報導，在德州州長宣布終止口罩令後，該餐廳仍持續要求顧客戴口罩，此舉引發部分民眾不滿，對餐廳和員工發出威脅，揚言要致電聯邦移民及海關執法局（Immigration and Customs Enforcement）。

該餐廳股東理查茲（Monica Richards）告訴華盛頓郵報，他們受到的仇恨「令人震驚」。

本周稍早，德州州長艾伯特（Greg Abbott）宣布終止德州的強制口罩令。此決定得到正反不一的評價。

口罩令取消後，令許多餐館與因新冠肺炎疫情大流行被淘汰的產業面臨更加艱困的選擇。現在他們可以不限制客容量，也不用戴口罩，這樣可行嗎？

理查茲說「除非您從事我們的行業，否則人們不會理解，在新冠肺炎疫情期間，我們所經歷的一切有多們困難」，「為了使人們保持安全，卻面臨人們消極對待，對我們來說有點不可思議。」

艾伯特先前解釋說，疫苗接種數量的增加和病例數減少，是他考量解除口罩令的原因，如今他說「人們和企業、商家都不需要由德州政府告訴他們如何運作。」

Picos在6日感謝社區支持。查理茲稱「這些威脅令人心碎，因為她本人就是新移民。」「身為西裔，歷經移民程序，然後在您經歷這些後，卻被人威脅，這太瘋狂。」

根據德州DSHS新冠肺炎訊息中心數據，截至7日，德州共有14萬4998起活躍病例。該州目前共有231萬8522起病例，4萬4367人死亡。

德州 移民 新冠肺炎

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