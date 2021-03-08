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一家三口吃遍In-N-Out分店 計316家

凱蒂訊
馮德海(中)與子女三人已經光顧過的有316家In-N-Out。(Sam Vonderheide網頁)
馮德海(中)與子女三人已經光顧過的有316家In-N-Out。(Sam Vonderheide網頁)

在南加州起家的In-N-Out漢堡連鎖企業，不聲不響的竟然已在德州開了40家分店，加州的一家三口在疫情中已遍訪了其中的每一家。

Daily Press報導，山姆馮德海(Sam Vonderheide)十多年前在史丹福大學念研究所的時候，有一次和一位朋友在In-N-Out各叫了一個10乘10的大漢堡，兩片麵包之間夾了10片肉餅、10片起司，看誰能全部吃光。等他結婚生子之後，他發現兩個孩子都熱愛In-N-Out，這家店的餐飲成了他們每周必須享用的好料，不過現在最大的漢堡只有4乘4，而且不列在正規菜單上。

疫情發生後他們被困在家裡，原本暑假出遊的計畫也泡湯了，有一天他10歲的兒子柏克萊(Berkeley)提議把美國所有的In-N-Out全都光顧，全家聽了都很興奮。不過當山姆上網一查，發現全國已有350多家分店，遍布於西部與西南部的七個州，而德州竟然有40家之多，如果真要遍訪，不是一兩個星期能夠辦到。

最後他們決定完成壯舉，不過媽媽黛安娜是房地產經紀人，她留在家裡工作，山姆開車帶著柏克萊和12歲女兒艾茉莉(Emery)以及他們的愛犬在暑假中出征，當時德州的防疫規定最鬆，山姆決定盡快訪遍德州所有分店。他們從In-N-Out發源地南加州開始旅程，每到一家必定至少買一樣東西、拍幾張照片，並把收據保留起來，經過亞利桑那州和新墨西哥州，7月20日那天他們到達聖安東尼奧的分店，那天前後一共光顧了五家。

22日那天他們來到休士頓郊區華人樂居的凱蒂市，那天柏克萊應景穿上德州大學長角牛的T恤衫。山姆在那家分店點餐的時候發現，別州的菜單上列出最大的漢堡是Double Double，也就是兩片肉餅和兩片起司，但是這家卻有Triple Triple，難道這是因為德州人特別愛吃牛肉？

CNN報導，全國已開張的In-N-Out已達363家，馮德海一家已經光顧過的有316家，他們的

每一站都有照片記錄，內容非常豐富，有興趣的讀者可以上Instagram的@innoutroadtrip欣賞。

德州 加州 柏克萊

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