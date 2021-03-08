夜店擬辦無口罩聚會 各界譴責

休士頓某夜店曾計劃舉辦無口罩聚會。（Click2Houston網站截圖）

德州 及地方官員7日譴責休士頓 華盛頓街（Washington Avenue）上一家夜店舉辦不戴口罩的聚會，並要求其取消聚會。

根據Click2Houston網站報導，德州眾議員Ann Johnson說，「在目前有潛在新冠變種病毒 傳播的情況下，在市中心開不戴口罩的派對不僅不負責任，還是致命舉動。」

不戴口罩聚會是由Concrete Cowboy發起，本打算在10日舉行，那天是德州州長艾伯特（Greg Abbott）取消口罩禁令的第一天。

休士頓市長Sylvester Turner說，「我請大家都放慢腳步，再有耐心一點。我們在完全開放前確保所有人都打了疫苗。」

原打算舉辦不戴口罩聚會的夜店目前已經刪除了聚會宣傳海報，但保持正常營業。對此，民眾意見不一。Brittany Vasquez表示，公開宣傳舉辦聚會打臉醫療前線人員。Max Levy則表示，自己不會參加，但夜店有舉辦活動的權利。

聯合紀念醫療中心（United Memorial Medical Center）主管Joseph Varon表示，他對民眾防疫麻木表示理解，但是不戴口罩聚會就「太過了」，是不負責任的表現。