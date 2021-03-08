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萊斯大學「台灣研究」計畫 僑界力挺

休士頓訊
羅復文（右四）與捐贈人王敦正（左四）董事長及夫人洪明月女士、徐為椿女士及萊斯大學陳士惠教授,Prof. Kurt Stallmann, 林昭亮（右二）教授及夫人何瑞燕（右一）女士合影。（駐休士頓台北經文處教育組組長楊淑雅提供）
羅復文（右四）與捐贈人王敦正（左四）董事長及夫人洪明月女士、徐為椿女士及萊斯大學陳士惠教授,Prof. Kurt Stallmann, 林昭亮（右二）教授及夫人何瑞燕（右一）女士合影。（駐休士頓台北經文處教育組組長楊淑雅提供）

2020年初以來，由於新冠肺炎疫情全球肆虐，對美國及全球經濟均造成巨大衝擊，導致美國各級學校及研究單位經費短缺或凍結。德州萊斯大學「台灣研究講座」計畫經萊斯大學音樂學院陳士惠教授偕林昭亮教授及Kurt Stallmann教授規劃年餘，在駐休士頓辦事處教育組轉介下，獲得4位休士頓地區台灣僑界先進大力支持，共同慷慨解囊贊助是項計畫第1年部分經費，促成萊斯大學「台灣研究講座」得以順利於2021年正式啟動。

駐休士頓台北經濟文化辦事處羅復文處長為感謝台灣僑界先進，特於3月5日上午11時在辦事處頒發感謝狀給休士頓僑務諮詢委員暨E&M基金會董事長王敦正博士、蕭氏家族基金會蕭素薰女士、徐為椿女士及李敏翔先生，表彰他們為促進台美教育交流不遺餘力。

羅復文指出，駐美代表蕭美琴去年12月2日與美國在台協會執行理事藍鶯（Ingrid Larson）簽訂「台美國際教育合作瞭解備忘錄」，推動「台美教育倡議」，目標為整合資源、擴大交流，選送華語教師到美國教學、鼓勵美國學生到台灣學習華語。此次僑界捐助萊斯大學的「台灣研究講座」計畫，有助深化美國學界的「台灣研究」，增進對台灣社會、文化、藝術等各面向的瞭解，青年學子之間的交流除為台美高等教育的合作增添動能，更為未來進一步推展台灣華語教學在美深耕鋪路。

萊斯大學台灣研究講座是繼奧斯汀德州大學(University of Texas at Austin)、聖湯瑪士大學(University of St. Thomas)、及達拉斯德州大學(University of Texas at Dallas)之後，第4個在德州高等學府所設置的「台灣研究」計畫。

萊斯大學，美國頂尖大學之一。2021年美國世界新聞報導大學綜合排名第16，學術影響力深遠。該校音樂學院成立於1975年，為美國新崛起的音樂學院，在短短的45年，已成為美國最富盛名的音樂學院之一。

本計畫將在萊斯大學秋季班、春季班和暑期的台北大師星秀音樂節，共開設3門台灣研究課程，另透過表演活動、講座、工作坊、線上教育資源等啟發及增進學生及公眾對於台灣文化之瞭解。將與台灣中央研究院，國立台灣藝術大學，台北國立藝術大學，國立台灣大學，國立台北大學、國立嘉義大學及國立傳統藝術中心、衛武營、雲門舞集、好劇團等表演機構協力，未來以跨學科合作的方式，透過長期的對話與交流，提升台灣在美國能見度的同時亦彰顯台灣學者和音樂家的影響力。

羅復文（圖左）致贈感謝狀予徐為椿（圖右）女士。（駐休士頓台北經文處教育組組長楊淑...
羅復文（圖左）致贈感謝狀予徐為椿（圖右）女士。（駐休士頓台北經文處教育組組長楊淑雅提供）
羅復文（左一）致贈感謝狀予王敦正（右二）董事長及夫人洪明月（右一）女士。（駐休士...
羅復文（左一）致贈感謝狀予王敦正（右二）董事長及夫人洪明月（右一）女士。（駐休士頓台北經文處教育組組長楊淑雅提供）

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