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休士頓3月起活動滿檔

編譯組／綜合報導
亞洲協會德州中心推出前草坪電影之夜，由電影「瘋狂亞洲富豪」打頭陣。（華納兄弟）
亞洲協會德州中心推出前草坪電影之夜，由電影「瘋狂亞洲富豪」打頭陣。（華納兄弟）

休士頓紀事報報導，休士頓地區自3月起，推出一連串藝術、娛樂活動。

休士頓美術博物館即日起至6月20日，推出霍克尼-梵谷展（Hockney-Van Gogh） ，票價20元至25元，展示藝術家霍尼克和梵谷藝術作品。

5日晚間至6月25日晚間8時，在亞洲協會德州中心（Asia Society Texas Center）推出「前草坪電影之夜」（Front Lawn Film Nights），門票20元至30元。愛情喜劇片「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians）將打頭陣。

民眾可拿著毯子前往博物館區，享受充滿樂趣的戶外電影。

3月21日至8月31日休士頓室內合唱團舉行線上音樂會，下午2時開始，價格有所不同。

音樂會由榮獲葛萊美獎的休士頓商會合唱團負責獻唱，虛擬音樂會也是該公司推出數位舞台，面向全球音樂愛好者計畫的一部分。

5日起至4月2日，上午11時到晚間10時，在Saint Arnold Brewing Company釣魚，並享受那裡的炸魚佳餚。

6日在西南德州美術館（Art Museum of Southeast Texas），上午11時至下午7時舉行塔可藝術節（Art Walk Taco Fest），票價十元。屆時滿地都是炸玉米餅、手工藝品，顧客可購買十元門票，獲得四個玉米餅與享受八種啤酒樣品。

休士頓 德州 博物館

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