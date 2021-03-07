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四醫療人員共謀 詐保險3200萬

編譯組／綜合報導
遭到起訴的法利桑尼（Hillcroft Physicians網站）
遭到起訴的法利桑尼（Hillcroft Physicians網站）

休士頓Hillcroft Physicians的四名醫療人員遭到起訴，因為他們偽造文件，向醫療補助（Medicaid，俗稱白卡）詐取約3100萬元、到手1220萬元，另向醫療保險（Medicare，俗稱紅藍卡）詐取約60萬元、到手25萬元，總計達3200萬元。

四名醫療人員分別為，57歲的主任醫生法利桑尼（Farrah Forough Farizani），60歲的醫事員拉札維（Hamid Reza Razavi），與沒有德州醫師執照的兩名醫生，46歲的哈賈爾（Elie Hanna Hajjar）與64歲的阿庫納（Juan Acuña）。四人均被指控一項共謀醫療詐騙罪名，法利桑尼、拉札維、哈賈爾另被指控犯下五項不實證明的案件。

根據法庭文件。這四人涉嫌提供不實文件給Medicaid與Medicare，並以他們並未執行或未經許可而執行的醫療行為申請不當給付。法利桑尼、拉札維、哈賈爾、阿庫納還被控誤導病患與其他同事，讓他們相信哈賈爾、阿庫納可以在德州執業。因此，哈賈爾、阿庫納不僅為病患檢查、診斷、轉診還開藥。

他們的許多病患都不會講英文，持有Medicaid但不懂美國醫療制度。因此，法利桑尼、拉札維藉此指使Hillcroft Physicians的計費員工向Medicaid與Medicare報假帳，就算法利桑尼沒有實際看診或不在美國也一樣。

Medicaid 美國 德州

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