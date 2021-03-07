前陸戰隊員涉國會暴動 拘留待審

前海軍陸戰隊員，49歲的Daniel Caldwell涉嫌在今年1月6日華府國會山莊暴動時，向警察噴灑刺激性化學噴霧遭拘留待審。（FBI）

達拉斯晨報報導，前海軍陸戰隊員，49歲的Daniel Caldwell涉嫌在今年1月6日華府國會山莊暴動時，向警察 噴灑刺激性化學噴霧，被指控多項罪名，目前拘留待審。

根據聯邦調查局（FBI ），Caldwell是前海軍陸戰隊員，曾在德州 儀器半導體行業工作，調查局在監控影片中看到其對設置路障的警務人員噴灑化學刺激噴霧。

位於布蘭諾市（Plano）聯邦法官命令他在本周與上周拘留聽證會後，繼續留在監獄中。美國地方法院法官Kimberly Priest Johnson在其裁決中說，釋放他並不會「合理確保社區安全」。

Caldwell遭指控的罪名包括內亂、攻擊、使用致命或危險武器進入或留在受限的建築物中、在受限的建築物或場地中進行破壞性行為，在受限制的場地中進行人身暴力、行為不檢等。

聯調局人員Seth Webb作證指出，根據Youtube影片顯示， Caldwell向大約15名國會山莊警察噴灑化學噴霧，之後身邊的人開始咳嗽。約兩小時後，他承認「開始猛攻」。

據悉，他是在1月6日參與暴動的第13名北德州人。

根據FBI，Caldwell喜歡參加氣槍軍事模擬遊戲，使用氣槍射擊塑膠子彈，然根據證詞，他多次攜帶真槍實彈。

他的律師John Hunter Smith指出，任何在國會山莊建築物內，都沒人看到委託人出現在影片中。也沒有確切證據，證明他是白人至上主義者。