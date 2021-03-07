拒配合商家口罩要求 警有權逮補

休士頓警局局長阿瑟汶多提醒居民，不戴口罩入商家仍可能被捕。（推特截圖）

休士頓 紀事報報導，休士頓警察局長阿瑟汶多（Art Acevedo）6日在一支影片推文上指出，不戴口罩進入被要求戴口罩的私人商家內，仍可能因不戴口罩被警方逮補。

在德州 州長艾伯特（Greg Abbott）全面取消戴口罩要求，此舉並未影響仍全面要求戴口罩的商家。艾伯特在宣布該州重啟時表示「私人企業、商家可合法制定自己的安全協議，若想限制容客率或實施其他安全措施，仍有權如此做。」

阿瑟汶多6日在警局推特發出一支影片指出，「若某商家仍需要求顧客戴口罩，請戴口罩入內，或改去其他地方」。

他說「私人企業享有財產權，可能要求人們戴口罩，請尊重他們的財產權」，「請記住，若您在被要求離開後，仍留在該處，則可能因犯罪罪名被逮補。」

他並未對艾伯特在春假前宣布解除強制口罩令多加發言。

根據疾病防治中心（CDC），儘管艾伯特取消強制口罩要求，但科學研究表明，戴口罩確實能減少疫情傳播。

休士頓紀念醫院執行長David Callender對此政策表示關注。他說，目前只有6%德州人接種兩劑疫苗，且在休士頓發現五種新的變種病毒 株。

「我們現在有更多變種病毒傳播中」他說，「我們受冬季風暴影響，實際上住院率上升10%，這表示我們尚未走出困境。」