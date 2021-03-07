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1張圖看疫情：全美確診逾2895萬 5730萬人打第1劑疫苗

4月12日起 金山聯合校區部分學校重啟

無口罩令 一線勞工風險飆高

編譯組／綜合報導

德州州長艾伯特（Greg Abbott）解除強制口罩要求，並宣布德州「100%開放」，不少人認為「自己終於可再次呼吸」。然而許多在一線工作的工人卻額外擔心，他們每日被數百上千客人包圍，處境比過去疫情任何時候更加脆弱，危機更甚。

休士頓紀事報報導，在德州全面解封後，在許多零售店結帳的購物者中，不到一半者戴口罩。在德州連鎖零售店H-E-B工作的19歲De Los Santos說，「我有家人死於新冠肺炎，所以當他們不戴口罩時，會冒犯到我，但我只能繼續努力工作。」

許多與Santos一樣，在前線工作近一年後，認為口罩要求解除後，工作環境更艱難。許多人表示「現在危機感更高」，即使一天與數百上千人打交道，仍沒有資格施打疫苗，不少人考慮辭職。

根據不完整的追蹤數據，疫情期間至少有175名一線雜貨勞工死於疫情，成千上萬工人染疫。他們在並未被列入優先疫苗施打名單，在時薪、健康福利和病假方面落後其他基本勞工。

零售業團體直言，他們需要口罩和其他安全規範，稱過早取消戴口罩要求，可能危害勞工健康。不少疫苗施打地點如目標（Target）、Kroger和CVS全國性連鎖店仍強制要求顧客戴口罩。

東北大學衛生政策與法律中心主任Wendy Parmet說，口罩一直被辯論，認為是個人選擇問題，「但當人們不戴口罩，不僅自己處於風險中，還將風險轉移至無法選擇走開或保持距離者。」

德州 疫情 疫苗

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