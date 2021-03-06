州長免除口罩令 社群一片撻伐

海綿寶寶版的#hate it here（@goldenvrinds，推特）

德州 州長艾伯特（Greg Abbott）才剛宣布，免除口罩令與100%恢復商業活動，立刻引來社群 平台推特的一片撻伐之聲，以hashtag #I hate it here為名的推文，以各種方式嘲弄艾伯特，甚至以海綿寶寶的對話形容，德州跟愚蠢就是同義詞。

休士頓 紀事報報導，德州的確診與住院人數仍然高得驚人，單是休士頓一地本周更是檢出全部已知變種，但是艾伯特卻依然宣布，必須恢復德州人的正常生活與100%開放，「雖然新冠並沒有消失，但是非常明顯的是復原態勢、疫苗接種、病患減少，因此強制的防疫措施已經不再需要」。

當然，有些支持恢復常態的人表示，取消口罩令很好，那些#hate it here的人乾脆搬離德州吧。不過#hate it here的熱潮仍然不減，各式各樣的嘲諷推文層出不窮。

例如變身為德州形狀的海綿寶寶（Spongebob）就問派大星（Patrick），「你覺得我怎樣？」派大星說，「笨？」海綿寶寶說，「不，我是德州啊！」派大星反問，「那有什麼不一樣？」

另外還有引用電影飢餓遊戲（The Hunger Games）台詞，May the odds be ever in your favor.（希望運氣永遠站在你那邊），配上變裝的艾伯特，嘲弄口罩令取消後的德州人。

還有推文以meme方式嘲諷，顯示艾伯特就跟準備宣戰的中世紀君王一樣，要德州人做好心理準備，「你們當中某些人可能會死翹翹，但這是我準備承擔的代價」。