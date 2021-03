州長免除口罩令 社群一片撻伐

海綿寶寶版的#hate it here(@goldenvrinds,推特)

德州 州長艾伯特(Greg Abbott)才剛宣布,免除口罩令與100%恢復商業活動,立刻引來社群 平台推特的一片撻伐之聲,以hashtag #I hate it here為名的推文,以各種方式嘲弄艾伯特,甚至以海綿寶寶的對話形容,德州跟愚蠢就是同義詞。

休士頓 紀事報報導,德州的確診與住院人數仍然高得驚人,單是休士頓一地本周更是檢出全部已知變種,但是艾伯特卻依然宣布,必須恢復德州人的正常生活與100%開放,「雖然新冠並沒有消失,但是非常明顯的是復原態勢、疫苗接種、病患減少,因此強制的防疫措施已經不再需要」。

當然,有些支持恢復常態的人表示,取消口罩令很好,那些#hate it here的人乾脆搬離德州吧。不過#hate it here的熱潮仍然不減,各式各樣的嘲諷推文層出不窮。

例如變身為德州形狀的海綿寶寶(Spongebob)就問派大星(Patrick),「你覺得我怎樣?」派大星說,「笨?」海綿寶寶說,「不,我是德州啊!」派大星反問,「那有什麼不一樣?」

另外還有引用電影飢餓遊戲(The Hunger Games)台詞,May the odds be ever in your favor.(希望運氣永遠站在你那邊),配上變裝的艾伯特,嘲弄口罩令取消後的德州人。

還有推文以meme方式嘲諷,顯示艾伯特就跟準備宣戰的中世紀君王一樣,要德州人做好心理準備,「你們當中某些人可能會死翹翹,但這是我準備承擔的代價」。