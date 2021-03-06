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多州急於開放 CDC延後公布指南 佛奇疾呼：仍要戴口罩

限制較鬆 外州居民湧德州打疫苗

奧斯汀訊
外州人士到德州阿瑪瑞洛市打新冠疫苗。(Amarillo網頁)，
外州人士到德州阿瑪瑞洛市打新冠疫苗。(Amarillo網頁)，

科羅拉多州的疫苗接種限制較嚴，許多科州與其他州的居民開車數百哩到德州來打針，消息傳出後令德州人對本州政府不滿，認為別州的人把好處搶走了，更何況口罩強制令馬上就要廢除。

佩姬瓦德茲(Peggy Valdez)是科州雷克伍德市(Lakewood)的居民，她一心想趕快接種疫苗，好能放下心中的一塊大石，她有一種被列為新冠高風險的慢性疾病，按照科州規定，目前要有兩種風高險疾病的非老年人才可接種。德州的規定比較鬆，16歲以上的人只要有一種風高險疾病就符合資格，而且即使是外州的居民也可以來打針。

於是佩姬聯合幾位科州人士在2月最後一個周末開車到德州來打針，他們選擇到離科州最近的阿瑪瑞洛(Amarillo)，單程是420哩，如果他們等候科州的順序，最早也要到3月底才能獲得疫苗。周六早晨9時市政中心的疫苗接種點開放時，佩姬加入隊伍，她看到停車場上的車牌有不少是科州的，也有堪薩斯州和阿肯色州的，甚至還有一輛車是從明尼蘇達州來的。

麥特哈伯德(Matt Hubbard)在科州丹佛市擁有一間家具店，他每天必須與顧客接觸，所以他希望盡早注射疫苗，3月1日那天他也在阿瑪瑞洛市打了第一劑。外州人到德州來打疫苗的消息傳出後，引起許多德州州民不滿，艾伯特州長2日宣布下周全面解封，也不再強制戴口罩，比較謹慎、懂得醫學知識的人認為此舉太過魯莽，等於是放州民自生自滅。

有些德州地方衛生官員指出，州政府至少應該先讓本州居民打針，讓州民獲得免疫力抵抗病毒，否則就是讓州民曝露在風險中。阿瑪瑞洛市衛生局主任凱西斯陶頓(Casie Stoughton)表示，只有6%的疫苗是給了外州人，並沒有媒體報導的那麼普遍。

德州 疫苗 阿肯色州

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