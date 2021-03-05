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美南銀行疫期 助企業紓困貸款

休士頓訊
美南銀行首席執行長馬克·西蒙斯（Mark Simmons）接受休士頓商業雜誌專訪。（美南銀行提供）
美南銀行首席執行長馬克·西蒙斯（Mark Simmons）接受休士頓商業雜誌專訪。（美南銀行提供）

總行位於休士頓的美南銀行首席執行長馬克西蒙斯（Mark Simmons）日前接受休士頓商業雜誌專訪時表示，去年（2020） 在第一輪的聯邦資薪保護計劃(PPP）啟動時，美南銀行便積極幫助客戶和很多新客戶申請到補助。這些客戶中有許多不曾是該銀行的客戶，或許他們並沒有真的有貸款需求，但通過聯邦救助計劃方案後，這些客戶大多都開設帳款成為銀行客戶。

根據聯邦存款保險公司的數據顯示，美南銀行存款成長從2019年的2.2616億美元至2020年的3.182億美元，存款總成長增加了9200多萬美元。西蒙斯說，該項存款的增長對美南銀行盈利而言有相當的影響性。 他說，該項增長在每年同月份營益的獲利率相比，2021年1月創下美南銀行開辦以來獲利潤最高的月份。

至2021年為止，中小企業管理局推出的資薪保護計劃（Paycheck Protection Program，簡稱PPP）方案對於中小企業主而言需求上仍然是很高。今年1月當小型企業管理局再度重新二次開放該項救助計劃時，在休斯頓地區至今己通過大約4萬8000筆PPP貸款發放了近40億美元，平均貸款額約為7萬9000美元。雖然部份小額貸款服務屬於較小的小型企業主，他們可能不會為銀行帶來利潤。但美南銀行認為通過PPP救助貸款方案為銀行創造客戶增長和存款的機率，以從長遠的角度來而言將是樂觀且積極。

西蒙斯認為：「美南銀行今年仍將有一些增長，這可能將會是為我們的未來五年的成長打下一個更穩健的基礎。因為這些PPP的客戶未來當他們想要再擴大增長事業版圖時，就有可能在第一時間與我們連絡。這些客戶都知道當他們需要尋求幫助申請PPP時，美南銀行貸款專員們如何積極與客戶連絡，利用銀行軟體功能日夜兼程迅速為他們解決並獲得補助。」

西蒙斯強調：就銀行的角度而言，第二回合的補助紓困方案對於銀行而言與客戶關係更為契合，在運營上促使我們為客戶提供更好完善的服務品質。

美南銀行（SWNB）成立於1973年，總部設在德州休士頓市中國城6901 Bellaire Blvd。在糖城、奧斯汀、達拉斯布誼諾市、李察遜、加州安那罕和工業市等區均設有分行和貸款辦事處。服務電話：713-771-9700，網址：www.swnbk.com

貸款 休士頓 利潤

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