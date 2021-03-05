朱唯幹博士 獲「傑出研究生導師獎」

朱唯幹教授與夫人朱琨女士近照。（駐休士頓辦事處教育組長楊淑雅提供）

美國 南部研究所協會(Conference of Southern Graduate Schools (CSGS)於日前頒贈「傑出研究生指導教授獎」(Outstanding Mentor Award)予休士頓 大學物理系朱唯幹教授。首度有華裔教授獲得此項殊榮。

去年（2020）2月，休士頓大學物理系推舉朱教授為系代表，與該校千位博士導師共同角逐，獲得2020年休士頓大學的傑出研究生導師獎(Outstanding Graduate Mentor Award)。嗣後朱教授代表休士頓大學，參加美國南部研究所協會傑出研究生導師獎的總競選，一舉獲獎，為他個人也替學校增光。

美國南部研究所協會(CSGS)於1969年創立，共有阿拉巴馬、阿肯色、佛羅里達、喬治亞、肯塔基、路易斯安那、馬里蘭、密西西比、北卡羅萊納、奧克拉荷馬、南卡羅萊納、田納西、維吉尼亞、西維吉尼亞及德州 等15州及華府超過90所大學的200多個研究所組成，目的在促進區域內碩博士課程發展及提升學術研究量能。該協會自2010年起設立「傑出研究生導師獎」，舉辦迄今有12位教授獲獎。

朱唯幹甫於2月26 日參加CSGS年度大會的頒獎典禮，他在致詞感謝各界厚受支持與公開表揚，讚許學生們的努力成就之外，他特別強調歷年來指導學生的方式：授人魚，不如授之以漁；為師者秉承：傳道，授業，解惑，勵志。

朱唯幹投入科學研究與教學工作40年，指導過的博士畢業生，如今在研究工作，創業領域，教育學子，公司領導等方面，都有卓越的表現和成就，令其深感欣慰。

朱唯幹教授1962年畢業於台灣成功大學物理系，隨後負笈美國，獲得美國德州貝勒大學(Baylor University)物理博士，先後在貝勒大學、加州理工學院、IBM、北卡羅來納大學教堂山分校等高等研究教學機構，從事物理教學與研究工作。朱教授在1988 年轉入休士頓大學，協助朱經武院士一起主持德州超導中心並開發磁浮技術及超導薄膜研究。該中心在國際尖端科技中佔有一席地位。1989年朱教授獲休士頓大學傑出教授之榮譽，也曾擔任美國科學基金會（National Science Foundation）、美國能源部（Department Of Energy）等審查委員，在離子束物理及高溫超導物理專業領域享有盛名。

朱唯幹發表超過450多篇期刊文章，獲得29項專利及多項學術獎項的學術成就獎，其中最重要為Festschrift Honor終身成就獎。

駐休士頓台北經濟文化辦事處羅復文處長得知上述喜訊即透過教育組代為致賀，感謝朱教授與夫人作育英才，裨益學子。