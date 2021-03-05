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拜登批無知 艾伯特嗆不當

編譯組／綜合報導
艾伯特（左一）指控拜登（右二）政府放任移民入境。（Lina Hidalgo臉書）
艾伯特（左一）指控拜登（右二）政府放任移民入境。（Lina Hidalgo臉書）

雖然多數公衛專家並不建議取消口罩令，但德州州長仍為他的決策辯護，強調德州人早就知道該怎麼防疫了。接受CNBC訪問的同時，艾伯特(Greg Abbott)還反擊總統拜登，應該不要再讓移民入境了，不然新冠還會一直傳進美國。拜登稍早批評艾伯特解除口罩令的決定是「無知」（Neanderthal thinking）。

對於拜登的批評，艾伯特說這種話不是一個總統該說的，並且將新冠的傳播歸咎於移民不斷進入德州，而且拜登政府還不願意為移民篩檢。他說，拜登政府放任移民進入德州南部，而且帶來新冠病毒，而且某些人還搭上巴士，把病毒帶到美國其他地方，這才是造成新冠傳播的「無知」。

雖然艾伯特並未提供具體數據，但西語頻道Telemundo的報導指出，自從布朗士維爾（Brownsville）1月25日開始為移民篩檢後，共有2萬5108人確診，占總數6.3%。

不過，艾伯特還是為他自己的決定辯護，強調德州人都知道，為了自己的安全就要戴口罩，而且多數感染都是假期間的家庭聚會所導致，不是因為餐廳或其他地方，所以新的決定並非突然逆轉，因為德州的口罩令從未真正落實，而店家本來就在以75%的客流量營運了。

艾伯特說，新冠新增感染是四個月以來最低，而且必要時德州的醫院足以治療病患。CNBC報導，德州上周的確診數為7265例，較一月的2萬400例減少許多；但是新增案例本周卻開始增加，每日平均確診數較上周增加13%。

德州 拜登 移民

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