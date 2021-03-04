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德州搭機、地鐵、公車全程口罩

編譯組／綜合報導
圖為休士顿市街景，廣告看板上聲明開放營業。（美聯社）
圖為休士顿市街景，廣告看板上聲明開放營業。（美聯社）

德州州長艾伯特（Greg Abbott）2日宣布將取消強制口罩令，將從10日（周三）開始商業全面重啟。但根據總統拜登和聯邦疾病控制中心（CDC）均發出命令，聯邦法規定在某些地方仍需戴口罩。

根據KVUE電視台整理，聯邦建築、公共交通工具將繼續要求戴口罩，各學區、商家等則可自行決定是否要求戴口罩。

1月20日，總統拜登的行政命令要求，任何在聯邦大樓或聯邦產業上的人，都須戴口罩、保持安全距離，並遵守其他公共衛生措施，以保護聯邦員工和與聯邦員工互動的個人。

1月29日的疾控中心命令，要求旅客和駕駛人員在飛機、地鐵、公共汽車和共享乘車等公共交通工具上，都必須佩戴口罩。運輸操作人員還必須要求所有登機人員在登機、下機時和旅行期間都戴口罩。運輸樞紐的經營者，在進入車站或機場等運輸樞紐時，也必須要求所有人戴口罩。

奧斯汀（Austin）首都地鐵公司2日也發表聲明，將繼續維持聯邦要求，要在其車輛和設施上戴上口罩。同日，奧斯汀的國際機場也聲明將根據聯邦要求，繼續要求戴口罩。

商家10日將全面開放，但商家仍可自行決定限制容量，或實施其他安全要求，包括要求戴口罩。對於不遵守規定的顧客，商家可保留拒絕其服務的權利。目前已有一些商家表示，打算保留戴口罩的要求。

德州教育局(Texas Education Agency，TEA)3日表示，公立學校系統當前的口罩要求可能會繼續保持不變。地方學區教委有權決定當地的口罩政策。奧斯汀學區2日晚間表示，將繼續要求所有學生、教職員工和訪客在學區設施範圍內戴口罩，以疾控中心和美國兒科學會提供的指導為基礎。

德州的教堂，即使在全州強制口罩令期間，進行宗教儀式時從來不需口罩，目前也不變。

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